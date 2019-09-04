上皇后美智子8日接受乳癌手術！明仁陪同就診…多次提問超心疼

▲ 上皇明仁陪同聽取手術說明時，多次提問，流露出些許擔憂之意。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本上皇后美智子確診早期乳癌的消息上月曝光，根據宮內廳3日的最新說法，現年84歲的美智子將會在7日入住東京大學醫院，並於8日接受全身麻醉後進行保留乳房的腫瘤摘除手術，料數日即可出院。

綜合日媒報導，美智子確診的是第一期乳癌，癌細胞並未轉移，昨（3日）在上皇明仁的陪同下聽取手術說明。根據宮內廳的說法，美智子本周日上午就會進入手術室，由靜岡縣立靜岡癌症中心和東大醫院的醫生執刀，手術時間預計4小時。

事實上，美智子過去10年都有定期做相關檢查，而最近一次檢查結果實屬正常。但今年7月12日，當時美智子接受健康檢查時在左側乳房發現腫瘤，接著當月15日進行核磁共振（MRI）追加檢查，被懷疑是惡性腫瘤；到了8月2日，她在宮內廳接受進一步的組織檢查，確診早期乳癌。

事後，宮內廳也在8月9日對外宣布此一消息，並證實美智子未來將接受手術。為了進行手術，美智子分別在8月18日、9月1日到醫院進行檢查。

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