少女被拐下海！月入高達40萬+送iPhone7　逼先「試車」後卻一場空

▲少女為iPhone7及高收入下海，到頭來一場空。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者孫于珊／台中報導

一名25歲、綽號「無尾熊」的蔡姓男子，2017年與一名16歲陳姓少年成立應召站，用iPhone7手機及每月高收入等誘因來廣招援交妹，2名未成年少女（化名為玲玲、蓓蓓）就因此上鉤，不僅被逼要先「試車」才能定價接客，還被恐嚇不准上岸，而所有性交錢甚至一毛都沒拿到。此事曝光後，台中地院依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪將蔡男重判8年，陳姓少年則由少年法庭審理中。

判決指出，2017年6月間，蔡男承租台中市西屯路2段的套房當做性交易處所，再承租附近房屋監控，並指示少年在臉書和LINE等管道上，誆稱可獲贈iPhone 7或TR80相機及月入10萬至40萬元等誘因，吸引少女加入應召站，同時也在在交友軟體「貓都」、「台灣少女網」等，張貼相關訊息招攬男客。

同年8月，一名13歲玲玲就決定來賣春，蔡男直接帶她到摩鐵「試車」，兩人性行為完後，就「定價錢」讓她去接客。

約同時期，一名15歲蓓蓓也自願下海，但蔡男這次竟教唆少年去「試車」看看好不好用，儘管事後蓓蓓不想做了，蔡男卻威嚇說「不做沒關係，公司的人會對妳怎麼樣不知道」、「只是看要不要處理妳而已」等語，讓她心生畏懼，只好繼續從事性交易。然而，她用身體賺來的錢，自己卻分文未取，忍無可忍後，才告訴家人報警處理。

蔡男雖坦承有經營應召站，但否認與玲玲發生關係，也辯稱一切都是少年自己要試車，他並無教唆，更沒有脅迫蓓蓓繼續從事性交易。不過少年的供述明確，玲玲和蓓蓓也都有證述，最後法官認定蔡男犯行明確，因此依違反《兒童及少年性剝削防制條例》與未成年人性交等罪，判他有期徒刑8年，併科罰金7萬元。

【更多新聞】

►影／誰叫她不來接我！醉老公回家拿槍朝孕妻連轟 她頭胸中彈險送命

►他暴摔iPad還譙三字經！ 只因店長問一句：你在哪裡買耳機？

►恐怖漁船！風扇故障電流亂竄 他坐金屬欄杆旁吃飯竟活活被電死