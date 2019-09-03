不是新機也能投保！　銀行攜手產險推「復機者聯盟」1年最多賠3次

▲星展銀行攜手安達產險推「復機者聯盟」手機保險專案，首創非新機也能投保。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

看準手機對現代人的重要性，星展銀行（台灣）今（3）日宣布，即日起與安達產險合作，推出星展信用卡卡友專屬的「復機者聯盟」手機保險專案，也是目前市場上唯一可以接受使用過的非全新手機投保的手機保險專案。

星展銀行消費金融處處長孫可基表示，現在許多消費者購入新機時，開始會選擇投保手機保險，來轉嫁因意外事故造成手機故障的損失，但問題是若未在購機當下投保，之後才想要投保已經來不及，因為市面上保險公司不承保非新機，消費者投保無門之下，只能自己小心使用，要是不小心手滑手機螢幕破損，維修費動輒近萬元。

為了滿足民眾的多樣需求，星展銀行即日起聯手安達產險，推出星展信用卡卡友專屬的「復機者聯盟」手機保險專案，消費者可以透過手機上網，從星展銀行網站連結至安達產險投保平台，可以試算保費、線上刷卡繳付保費，下載免費APP檢測手機狀況，只要動動手指簡單幾個步驟，就能輕鬆完成投保。

以iPhone XS 256G的手機為例，每月輕鬆繳358元保費，最高可投保24個月，保障期間因意外而造成的手機毀損，不論是原機維修或是嚴重到需置換整新機，都由保險公司來負責，消費者支付自負額，1年最高可享有3次理賠。

此外，投保流程相當簡便，消費者不必出門透過安達網路投保服務即可完成投保，安達產險核保完成後會以簡訊方式發送電子保單，讓客戶輕鬆享有完整的手機保險保障。一旦手機損壞需要理賠，消費者不用翻箱倒櫃找出保單，只要帶著手機到指定維修商任一門市，申請維修即可同步完成理賠申請。

孫可基指出，該銀行不斷致力於提供客戶便捷的金融服務，此次創新推出的手機保險專案，不僅為首家提供手機意外損害保險的銀行，更讓消費者從投保到理賠可體驗到最簡便的流程及專業服務，實現「生活隨興，星展隨行」的品牌承諾。