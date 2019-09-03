　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

不是新機也能投保！　銀行攜手產險推「復機者聯盟」1年最多賠3次

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼台灣大哥大,客服人員（圖／記者周宸亘攝）

▲星展銀行攜手安達產險推「復機者聯盟」手機保險專案，首創非新機也能投保。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

看準手機對現代人的重要性，星展銀行（台灣）今（3）日宣布，即日起與安達產險合作，推出星展信用卡卡友專屬的「復機者聯盟」手機保險專案，也是目前市場上唯一可以接受使用過的非全新手機投保的手機保險專案。

星展銀行消費金融處處長孫可基表示，現在許多消費者購入新機時，開始會選擇投保手機保險，來轉嫁因意外事故造成手機故障的損失，但問題是若未在購機當下投保，之後才想要投保已經來不及，因為市面上保險公司不承保非新機，消費者投保無門之下，只能自己小心使用，要是不小心手滑手機螢幕破損，維修費動輒近萬元。

為了滿足民眾的多樣需求，星展銀行即日起聯手安達產險，推出星展信用卡卡友專屬的「復機者聯盟」手機保險專案，消費者可以透過手機上網，從星展銀行網站連結至安達產險投保平台，可以試算保費、線上刷卡繳付保費，下載免費APP檢測手機狀況，只要動動手指簡單幾個步驟，就能輕鬆完成投保。

以iPhone XS 256G的手機為例，每月輕鬆繳358元保費，最高可投保24個月，保障期間因意外而造成的手機毀損，不論是原機維修或是嚴重到需置換整新機，都由保險公司來負責，消費者支付自負額，1年最高可享有3次理賠。

此外，投保流程相當簡便，消費者不必出門透過安達網路投保服務即可完成投保，安達產險核保完成後會以簡訊方式發送電子保單，讓客戶輕鬆享有完整的手機保險保障。一旦手機損壞需要理賠，消費者不用翻箱倒櫃找出保單，只要帶著手機到指定維修商任一門市，申請維修即可同步完成理賠申請。

孫可基指出，該銀行不斷致力於提供客戶便捷的金融服務，此次創新推出的手機保險專案，不僅為首家提供手機意外損害保險的銀行，更讓消費者從投保到理賠可體驗到最簡便的流程及專業服務，實現「生活隨興，星展隨行」的品牌承諾。

ET快訊
韓國瑜穿雲箭射全台！高雄里長「拍1米天坑照」怒打臉：已通報3
17歲女兒懷孕堅持要生　鋼鐵爸擋不住淚崩「最後1句話」她心揪
東吳大學被逮港生找到了！身體有輕傷　校方：有需求會盡力協助
「玲玲」變胖轉中颱機率增！東部南部今午後雷雨彈先報到
林鄭月娥「願辭職下台」錄音曝光！今親自回應：離開也許是最簡單
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

不是新機也能投保！　銀行攜手產險推「復機者聯盟」1年最多賠3次

利變型保單9月吹起「降息」風！　逾440張保單回饋金縮水

台女遊日腦出血「醫療費飆千萬」！保險業提醒：必買旅平險…留意附突發疾病+傷害醫療

連續14年獲績優獎勵！AIA友邦人壽第26次受金管會「提高國人保險保障方案」肯定

全球人壽每年舉辦暑假課程！「同仁親子夏令營」讓員工開發小孩潛力

第一金人壽捐11萬給「安得烈食物銀行」　開學送360箱愛心助弱勢孩童

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

酒窩女選手甜唱改編版《戀人未滿》　哈林、李榮浩、王力宏都超愛！

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

不是新機也能投保！　銀行攜手產險推「復機者聯盟」1年最多賠3次

利變型保單9月吹起「降息」風！　逾440張保單回饋金縮水

台女遊日腦出血「醫療費飆千萬」！保險業提醒：必買旅平險…留意附突發疾病+傷害醫療

連續14年獲績優獎勵！AIA友邦人壽第26次受金管會「提高國人保險保障方案」肯定

全球人壽每年舉辦暑假課程！「同仁親子夏令營」讓員工開發小孩潛力

第一金人壽捐11萬給「安得烈食物銀行」　開學送360箱愛心助弱勢孩童

美網／納達爾炸裂蛇球晉級8強　伍茲激動振臂歡呼

換瑜風波不斷　藍議員籲「1人1信」給黨中央：勿玩弄權術

雲端最前線／郭柯民調首低於蔡 宣布參選刻不容緩

英打擊犯罪署警官來台　與北市警座談分享緝毒概念與防制作為

防非法登釣魚台！日擬新警察部隊「配備衝鋒槍、直升機」　加倍巡邏警戒

團購10台斤文旦！開箱驚見「毛茸茸一大顆」　網笑：是奇異果吧

聽說基隆三浦春馬瘦5公斤...「腹院長」陳其邁嚇到深夜下班走回家

「切完生日蛋糕」遭4男友人性侵　19歲女壽星2周後下體劇痛慘死

張育成8下游擊滾地出局　大聯盟生涯首打點　

雙颱接力！玲玲北上續增強　週三、四最靠近　氣象局曝「兩觀察重點」

保險熱門新聞

出國醫療費飆千萬　旅遊必買旅平..

利變保單降息　逾440張保單回..

南山人壽資產總值4.7兆元「淨..

重大疾病3大原則…醫療+癌症投..

暑假出國旅平險醫療額度這樣保才..

一張表懂車禍調解官要看的單據

失能險停售爆搶購潮「專家不意外..

AIA友邦人壽再獲金管會「提高..

寵物保險「終身續保」最熱賣！

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

玩郵輪也理賠　3家產險擴大保障

第一金人壽捐11萬給「安得烈食..

南山人壽主推長照險　占市場9成

更多熱門

相關新聞

精聯保經邁向20週年！

精聯保經於8/30(五)舉辦「2019年精聯盃競賽頒獎」，全台精聯業務同仁上千人與會，為明年歡慶成立20週年暖身。與會業務同仁中，許多都是親子檔，彰顯在精聯保經這個大家庭裡傳承有成。

利變保單降息　逾440張保單回饋金縮水

出國醫療費飆千萬　旅遊必買旅平險

遠雄人壽全新廣告　支持新世代勇敢變強

AIA友邦人壽再獲金管會「提高國人保險保障方案」

關鍵字：

星展銀行安達產險手機理賠保險復機者聯盟

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

好市多中和店將實施新政策　網推爆

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

2年健身成果！長腿妹秀S曲線　網看完秒歪樓

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

韓國瑜惹怒媽祖退駕！乩童曝關鍵錯誤：不敬

爆乳「偽娘」一夜情榨乾　全台7男受害

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

星巴克杯身暗諷身材　店員被電爆

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面