樂團前主唱邀女嗑藥害命　被害母淚崩：2千萬買你一條命要不要？

▲「暴君」前主唱蕭逸涉餵毒害許女暴斃，於9/3出庭時向許母道歉遭打臉，許母淚崩表示「我不要你的臭命」。（圖／翻攝Masquerader暴君臉書）

記者羅志華／台北報導

知名地下樂團《暴君》前主唱蕭逸於2018年3月間，邀請在電影圈工作的許女到家中聚會，不料許女吞下幾顆搖頭丸後突然全身抽搐，蕭男與友人立即對許女催吐並壓CPR急救，無奈送醫後仍不治，檢方依違反《藥事法》轉讓禁藥致死罪起訴蕭男。北院於9月3日召開審理庭，許女母親於庭中激動表示，「女兒死後，我沒有一天快樂，天天想自殺」、「理賠又怎樣？我2000萬買你們（蕭逸家屬）兒子一條命要不要！？」

法院傳喚幾名證人講述案發經過，許女母親戴著帽子、口罩，在一旁默默聆聽不時拭淚，最後法官請許母發表意見時，她激動淚訴「被告（蕭逸）至今仍不坦承犯案經過，我女兒這麼乖，怎麼會自己亂吃藥」、「被告家屬自案發後1句道歉都沒有，到今天開庭才出現；同樣是為人父母，希望你們能體諒我的心情，我就1個女兒，她是我的精神支柱」。蕭逸一度起身道歉「希望死的是自己」，但許母不領情，「我不要你的臭錢！我不要你的臭命！」

開庭結束後，許母立刻衝上被告席，向蕭逸嗆道，「如果你不老實，我絕不原諒你」，法官見狀趕緊制止，「許媽媽請您克制，我們開庭已經結束了，被告也很清楚妳的意思，請到庭外去說」。許母在走廊上仍情緒激動，「就算你逃得過法律制裁，也逃不過良心譴責」；蕭逸有些不知所措，只能勉強安慰「許媽媽，我知道妳很難過，但案情真的不是妳想的那樣」，許母聽完更是抓狂，蕭母則在一旁頻頻道歉，「我們真的很痛苦，會盡最大能力補償你們」。

檢警調查，蕭逸於2018年3月18日晚間，邀許女到家中聊天，不料許女吞藥後竟發狂大叫、全身抽搐倒地，送醫後不治；蕭逸剛開始還辯稱「許女自己拿搖頭丸來吃」，直到許女不治後，蕭逸才情緒崩潰坦承，許女吞下搖頭丸出事後，他才急忙將剩下的搖頭丸丟進馬桶沖走。檢警相驗許女遺體時，發現她雙臂有多處瘀青及紅腫，且體內驗出4種二級毒品；蕭逸的尿檢中，也驗出2種與許女相同的毒品，檢方認蕭逸涉轉讓毒品致許女死亡，依違反《藥事法》起訴。全案將於下次庭期審理終結。