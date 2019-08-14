男子「吃榴槤配30度酒」…倒路邊涼亭猝死　醫生曝：千萬別這樣配

▲榴槤千萬不能配酒吃。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

有些食物配在一起吃可能會致命，這時就該聽身邊人的勸告。泰國一名48歲男子不聽朋友勸阻，執意將買來的榴槤配上白酒一起吃，並高喊著「我是當地人，我不怕！」沒想到5個小時過後，該名男子就被發現陳屍在涼亭。原來是榴槤有種酵素會抑制解酒，若是邊吃榴槤邊喝酒，可能會讓自己「越吃越醉」，最後導致酒精中毒，嚴重就有可能喪命。

泰國羅勇府（Rayong）一名男子14日被人發現陳屍在路邊的涼亭，根據他的朋友表示，這名男子前一天晚上買來一盒榴槤，還有一瓶濃度達30度的白酒，打算配著一起吃。他的朋友告訴他聽說這樣吃會有危險，千萬不要拿命開玩笑，沒想到這名男子一點也不以為意，反而大聲說著「我是當地人，我才不怕！」結果隔日早晨就發現男子死在涼亭椅子上，身旁還放著喝光的酒瓶和空的榴槤盒。

▲男子吃榴槤配30度白酒後猝死。（圖／翻攝自Thairath News）



心臟科醫生指出，榴槤會抑制體內「解酒酵素」乙醛脫氫酶（ALDH）分泌，當體內酒精濃度太高，就會對腦部、身體造成傷害，嚴重的話還可能造成酒精中毒，導致死亡。因此炎炎夏日在選擇酒類、水果消暑時，必須特別留意。