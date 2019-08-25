租客控信義區公寓「恐怖屍臭」！房東細數對她的好：欠2個月房租還亂說話

記者孫于珊／台北報導

台北市信義區松德路一間公寓，6月底一名60多歲吳姓男房客猝死，一場「住戶糾紛」隨之響起！隔壁獨居的64歲賈姓婦人不滿屍臭味瀰漫，更指控房東遲遲不處理。但房東喊冤，事發後都有在清掃，反倒是賈女欠2個月房租，還含血噴人！

▲松德路上某公寓5樓套房瀰漫屍臭，房客怒槓房東不處理，房東喊冤。（圖／記者孫于珊攝，下同）

據了解，今年4月，賈女租下該公寓的頂樓加蓋套房，但6月23日，她聞到隔壁房不斷飄出腐敗惡臭，加上好幾天都沒遇到吳先生，於是決定報警。警方獲報後趕抵現場，打開吳男房門發現他趴倒在地，死亡已多日，且流出屍水。

賈女事後指控，多次跟房東反應臭味，遲遲沒有結果。然而房東反駁，賈女一張嘴亂亂講，有同意她請清潔公司幫忙清理，多少錢由房東出，但賈女沒有請人清掃，反而向媒體爆料；房東更反控，賈女還欠7月和8月的房租！

房東表示，他以每月8000元租金加額外400元的水、電、瓦斯等公共費用，共8400元房租租給賈女，押金則要預付2個月，但賈女聲稱兒子沒給他錢，只能先付6000元押金，而目前還積欠2個月房租；房東甚至不解，每次去拜訪賈女都會帶伴手禮，待她不薄，為什麼她還要到處亂說話……。

對於臭味，房東也無奈說，房間都已經重新粉刷油漆，房內家具也全全曝曬過，床墊及死者遺物等皆已丟棄，同時也請環保局來清理，雖然已清掃消毒完成，「但味道不會一下就沒有嘛，要慢慢消啊！」並強調目前已無味道了。

房東也透露，賈女只租到8月底，至於積欠的房租若沒還清，將會繼續追討，不排除到她兒子公司去要房租。而房東老夫妻目前正準備要出國一趟，等回來再處理空屋出租之事。

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