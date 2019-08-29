總統教育獎得主猝死　靈修老師、同學3人「延遲送醫」判6月

▲曾獲總統教育獎的莊靜潔3年前在其靈修處突然猝死，地院29日判決靈修老師等3人有期徒刑6個月。（資料照／取自東森新聞）

記者沈繼昌／桃園報導

曾於2011年獲得總統教育獎的莊靜潔，2016年3月間出現身體不適被送到鄭姓靈修老師住處，但後來因延遲送醫導致猝死，莊女家屬對鄭姓老師姊妹與其同學提告；地院法官29日依過失致死罪嫌判處鄭姓靈修老師姊妹、曾姓同學有期徒刑各6個月，得易科罰金，本案還能再上訴。

據指出，莊靜潔國中時罹患黃斑部病變嚴重影響視力，但刻苦勵學考上國立清華大學資工系，2011年就讀資工所時期曾獲頒總統教育獎，當時馬英九總統曾親自授獎，莊女畢業後曾出書演講，被稱為「清華天使」。

檢警指出，莊女從2007年起，繳交高額費用，隨鄭姓靈修老師與其妹妹學習「仁神術」，莊女後來還拉曾姓同學一起修習，2016年3月21日下午，莊女突然出現上吐下瀉症狀，曾女趕到莊家揹著莊女搭計程車前往鄭姓老師住處，其中計程車司機多次詢問「要不要送醫院」，但都被曾女拒絕。

曾女將莊女送至鄭姓靈修老師住處後，施以民俗療法「仁神術」以手掌放在莊女身體周邊，藉由引導莊女自身的「氣」發揮自體自癒能力，未料「仁神術」根本沒療效，鄭姓老師等3人延至隔天清晨5時許通知救護人員前來送醫，但莊女因代謝性休克、心因性休克不治死亡。

莊女猝死後，家屬質疑3人延遲就醫，顯有過失致死嫌疑對3人提告，桃檢最初以難認鄭等人未立即送醫，與莊死亡有因果關係，前年8月以不起訴處分偵結，家屬申請再議高檢署發回續行偵查；地院29日宣判，依過失致死罪嫌判處鄭姓老師姊妹、曾姓同學3人各6個月有期徒刑，得易科罰金，本案還能上訴。

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