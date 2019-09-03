港警迄今逮捕1117人　港澳辦：示威者要奪取特區管治權

▲香港0831反送中，示威者縱火焚燒路障與雜物。（圖／記者黃彥傑攝）

記者曾俊豪／台北—北京連線報導

大陸國務院港澳事務辦公室今（3日）下午舉行記者會，發言人楊光指出，目前的示威已完全變質，示威者目的在於奪取特區管治權，香港已到了維護一國兩制底線、維護香港繁榮穩定的重要關頭，而截至9月2日港警已拘捕1117人。

這場記者會是港澳辦一個多月來，第四次就香港局勢會見媒體，楊光指出，香港局勢正出現一些積極變化。其中最為重要的是「止暴制亂、恢復秩序」已成為香港社會各界最廣泛的共識。香港各階層、各界別的代表人士和眾多社團、協會紛紛以發表聲明、刊登廣告、發表談話等方式，共同譴責暴力違法行徑，支持警方嚴正執法。

他提到，香港局勢依然複雜嚴峻，暴力、違法活動沒有得到完全遏制，他們把警察作為攻擊的重點目標，用尖利的鐵枝、汽油彈和「鋼絲陣」等具有致命危險的武器攻擊警員，其所作所為遠遠超出正常的遊行集會的範疇，在任何國家、任何地區、任何法律制度下，都已經構成暴力犯罪。

楊光指出，越來越多香港市民已經看清事態完全變質，「少數暴徒用他們的違法犯罪行為向世人表明，他們的目的、他們的矛頭所向，已與修例無關。他們心甘情願充當外部勢力和反中亂港勢力的馬前卒，不惜做出暴力違法的惡行，目的就是要搞亂香港、癱瘓特區政府，進而奪取特區的管治權。

▲港澳辦發言人楊光。（圖／記者曾俊豪攝）