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台青赴陸「官股企業」實習屬違法　國台辦：製造綠色恐怖

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▲▼福建平潭綜合實驗區的一處新建樓房。（圖／CFP）

▲福建平潭綜合實驗區的一處新建樓房。（圖／CFP）

記者曾俊豪／台北—北京連線報導

註冊高雄市的海峽金融研訓協會日前在平潭舉辦「台灣青年實習創業引領計畫—金融行業交流培訓案」，陸委會初判違法，金管會也介入調查。對此，國台辦發言人馬曉光今（3日）指出，民進黨製造綠色恐怖，嚴重損害台灣青年的切身利益，「這種做法不得人心，注定不會得逞。」

馬曉光還提到，隨著大陸經濟社會發展，越來越多的台灣青年希望到大陸追夢、築夢、圓夢，為幫助台灣青年實現人生夢想，大陸各個方面都在積極想辦法，為台灣青年來大陸實習就業、創業創新創造更好條件，提供更多便利，這是在為台灣青年辦好事、做實事。

▲▼國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者曾俊豪攝）

海峽金融研訓協會（簡稱：海金會）官網介紹，該組織成立於2016年6月，由產、官、學界組成，2018年與大陸科技部生產力中心協會所屬單位合作。主要從事協助大陸農村合作社、農村商業銀行等地方基層或區域性金融機構，配合既定十三五政策規劃，提升農業現代化、農村發展計劃等長期政策。

《自由時報》報導，「海峽金融研訓協會」日前與大陸一間國有控股公司合作舉行兩岸金融交流活動，招攬兩梯次、約60多名台灣青年赴平潭實習，由於海金會合作對象是國有控股公司，陸委會初步判斷違反兩岸條例第33條之一，「不得與中共黨政軍有合作行為」，已移請中央目的事業主管機關是金管會查處。

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