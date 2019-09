反對學生罷課...校方求換綠口罩！80名拔萃女書院校友「築人鏈」聲援學妹

▲拔萃女書院舊生今日再度返回學校聲援學妹。(圖/翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」)

記者洪珮瑄/綜合報導

香港《逃犯條例》爭議延燒,大專界及中學界2日展開為期2周的「罷課不罷學」行動,要求政府正面回應訴求。據悉,拔萃女書院學生昨日也紛紛響應罷課行動,不過卻遭校方要求「換上綠色口罩」;對此,該校約80名校友今日再度返回學校,並且手牽手築人鏈,為學妹們發聲。

綜合港媒報導,香港多間學校在昨日開學,多名學生分別於校內外進行罷課行動,不過有些卻被校方反對。一名就讀拔萃女書院的張姓學生表示,昨日親眼目睹有同學在校園內戴黑色口罩,當場被2位副校長攔截查問,並且要求換上校方所發放的綠色口罩。

對此,約80名拔萃女書院的舊生今早從7、8點就聚集於校門口外,隨後在位於佐敦道學校正門手牽手,組成人鏈「DGS way」,用行動表達對學妹們的支持。據悉,她們當時帶著黑口罩,身上還繫有白絲帶,並且拿出寫有「We all have a stake in this 」、「不要打壓學生,不要白色恐怖」及「師妹加油」等標語的展示牌。

▲香港多間學校的學生進行罷課行動。(圖/翻攝臉書「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」)

其中一名到場的校友表示,她們在社交平台得知,有學妹昨日發起罷課時遇到阻礙,與校方之前已商討的安排有出入。她提到,學生原本可以戴口罩,但昨日校方卻表示,因為有同學說見到人戴黑色口罩感覺不舒服,所以才勸學生們更換其他顏色的口罩。

除此之外,該名校友也認為,校方不應該連學生口罩的顏色也要管,她強調,學校有責任為學生製造良好環境,「今天我們會站出來做這樣的行動,是希望學妹可免於恐懼,在學校自由表達意見。」