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反對學生罷課...校方求換綠口罩！80名拔萃女書院校友「築人鏈」聲援學妹

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▲反對學生罷課...校方求換綠口罩！80名拔萃女書院校友「築人鏈」聲援學妹（圖／翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」）

▲拔萃女書院舊生今日再度返回學校聲援學妹。（圖／翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》爭議延燒，大專界及中學界2日展開為期2周的「罷課不罷學」行動，要求政府正面回應訴求。據悉，拔萃女書院學生昨日也紛紛響應罷課行動，不過卻遭校方要求「換上綠色口罩」；對此，該校約80名校友今日再度返回學校，並且手牽手築人鏈，為學妹們發聲。

綜合港媒報導，香港多間學校在昨日開學，多名學生分別於校內外進行罷課行動，不過有些卻被校方反對。一名就讀拔萃女書院的張姓學生表示，昨日親眼目睹有同學在校園內戴黑色口罩，當場被2位副校長攔截查問，並且要求換上校方所發放的綠色口罩。

對此，約80名拔萃女書院的舊生今早從7、8點就聚集於校門口外，隨後在位於佐敦道學校正門手牽手，組成人鏈「DGS way」，用行動表達對學妹們的支持。據悉，她們當時帶著黑口罩，身上還繫有白絲帶，並且拿出寫有「We all have a stake in this 」、「不要打壓學生，不要白色恐怖」及「師妹加油」等標語的展示牌。

▲憂政治入校園！　香港教聯會「反對9月發動罷課」：老師需謹守崗位（圖／翻攝臉書「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」）

▲香港多間學校的學生進行罷課行動。（圖／翻攝臉書「香港電台視像新聞 RTHK VNEWS」）

其中一名到場的校友表示，她們在社交平台得知，有學妹昨日發起罷課時遇到阻礙，與校方之前已商討的安排有出入。她提到，學生原本可以戴口罩，但昨日校方卻表示，因為有同學說見到人戴黑色口罩感覺不舒服，所以才勸學生們更換其他顏色的口罩。

除此之外，該名校友也認為，校方不應該連學生口罩的顏色也要管，她強調，學校有責任為學生製造良好環境，「今天我們會站出來做這樣的行動，是希望學妹可免於恐懼，在學校自由表達意見。」

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