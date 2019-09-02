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回應831地鐵無差別攻擊！港警：示威者「投擲近百枚汽油彈」還趁機黑警

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▲▼港警8月31日在港鐵太子站內揮舞警棍攻擊示威者。（圖／達志影像／美聯社）

▲港警8月31日在港鐵太子站內揮舞警棍攻擊示威者。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港警方今（2）日下午4點召開記者會，回應8月31日太子站的無差別攻擊事件。據悉，當天有速龍小隊衝進車廂內，向在場人士使用警棍和胡椒噴霧，即便有人雙手高舉跪地求饒仍被攻擊。港警統計，示威者在8月31日投擲了近百枚汽油彈，並聲稱「員警執行職務期間不會投擲汽油彈，懷疑是有人刻意抹黑警方。」

綜合港媒報導，參與此次記者會的人士包含警務處助理處長（行動）麥展豪、警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥。麥展豪表示，在過去一個周未，香港再經歷浩劫。

▼港警封鎖太子站處理違法行為。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼港警8月31日在港鐵太子站內揮舞警棍攻擊示威者。（圖／達志影像／美聯社）

他指出，8月31當日，示威者堵塞香港多條主要幹道，造成多區交通癱瘓，更有「暴徒」在全港多區廣泛縱火，破壞公共設施，投擲至少近100枚汽油彈，單單在港島區，於政總、警總等地最少投擲了70枚，而尖沙咀、深水埗、天水圍等都有，「暴徒」現時所用汽油彈燒得更持久，更激烈，傷害更大，如果有市民不幸被扔中，那後果不堪設想。

麥展豪也說，每次警方行動過後，網路上都會有大量的假消息，呼籲市民要認清事實。記者向麥展豪詢問有關831太子站的無差別襲擊，但他否認警方在太子站內毆打民眾，還說警方是在太子站進行執法的行動，當日依舊有市民順利離開地鐵站。

▼民眾向警方求饒卻仍被攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼港警8月31日在港鐵太子站內揮舞警棍攻擊示威者。（圖／達志影像／美聯社）

謝振中則說，不能用片段去斷定一件事，應該要看前因後果，警方如果要進入月台處理暴力行為，都是針對違法人士，當時在地鐵車廂內有人拿傘抵抗，警員才會合理懷疑並採取行動。

對於近日網路上流傳一張圖片，內容指出金鐘有員警偽裝示威者投擲汽油彈，謝振中表示，該圖片的配槍並不是警方所擁有的；另外，員警執行職務期間是不會投擲汽油彈的，懷疑有人故意抹黑警方。

對於有消息指太子站內有人被員警攻擊死亡，謝振中回應，這是胡亂指控，封站是要處理違犯行為，醫官局也發聲明說，無死亡個案，認為造謠容易闢謠難，反問造謠者「破壞警民關係，居心何在？」呼籲市民收到訊息時應查清事實。

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