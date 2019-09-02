還我同學！學生團體聲援被捕港生：港人需要台灣人的關心、支持

▲多個學生團體向陸委會喊話並遞交陳情書，希望協助港生返台完成學業。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

東華大學港生李姓女同學疑因返港參加「反送中」示威遊行活動，遭港警逮捕，現在傳出被港府限制出境，無法回台灣上課。台灣學生聯合會以「台港學生共患難，我們一起去上課」為訴求和香港邊城青年等多個學生團體今（2日）召開記者會向陸委會喊話並遞交陳情書，提出協助港生返台開學等訴求。

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▲陸委會接下陳情回應，港人以行動主張自由跟民主的基本權利，是無罪的。（圖／記者許展溢攝）

台灣學生聯合會外務副秘書長黃彥誠指出，作為台灣的學生聯合會，將以具體行動深化民主，並守護台灣的主體性，希望政府能有更多積極措施，讓港生回台灣跟大家一起上課。東華大學學生會會長許冠澤說，東華大學學生會在今年6月12日便發起聲援香港反送中集會，自始至終都是支持香港捍衛民主，後續也會全力協助李同學保留台灣學生身分，希望台灣人繼續關注香港的事件並引以為鏡，主張「要向港府討回我們的同學」，並強調「東華的同學一個都不能少」。

▲▼台灣學生聯合會以「台港學生共患難，我們一起去上課」為訴求向陸委會喊話。（圖／記者許展溢攝）

台灣藝術大學電影系羅姓男同學也傳出8月遭港警逮捕，雖然台藝大已強調，羅同學目前人在香港，一切都很平安，但台藝大學生會長許淙凱表示，對此事件感動痛心及擔憂，希望台灣政府、教育部、陸委會可以更積極協助，採取更具體的措施，對於此事可以更加注重，並嚴厲譴責港府對待示威者的暴力手段，而台灣年輕一代面臨未來的未知，要當一個軟而不弱的人，希望明日的黎明趕快到來。

▲文庭山哽咽指出，港人真的很需要台灣人的關心、支持。（圖／記者許展溢攝）

與李同學同為港澳會成員的文庭山今天到場聲援哽咽指出，香港政府以暴力手段威嚇市民已到無法忍受的地步，大家只能用一支雨傘去對抗政府製造出的恐慌，為的就是追尋自由，但這段時間訴求沒得到任何回應，港府反而以侮辱，性暴力等手段無差別向市民施壓，讓香港人每天都活在一個恐懼、憤怒、無助的生活之下，至今有超過1千人被逮捕，港人真的很需要台灣人的關心、支持。

▲台藝大學生會長許淙凱希望台灣的年輕一代面臨未來的未知，要當一個軟而不弱的人。（圖／記者許展溢攝）



「台港學生共患難、我們一起去上課」今天多位學生團體代表齊聚喊出一句句口號，獨立青年陣線成員許哲榕表示，期待且支持台灣政府挺身作為自由民主的堡壘，共同堅定守護反抗暴政的所有香港同學。永社副秘書長洪崇晏認為，小至設立、維持連儂牆，大至政治庇護、難民法，或者就像今天呼籲政府立刻採取必要措施、協助來台港生，台灣人可以做的事情很多，關鍵在於是否願意去想、去做。

學生與公民團體最後提出三點以下訴求：

一、協助在台就學的港生返台開學。

二、採取措施、保障港生人身安全。

三、與教育部共同研擬保障港生的對策。

▲▼學生與公民團體提出三點訴求，希望政府協助在台港生順利返台上課。（圖／記者許展溢攝）

陸委會回應，民主跟自由是普世價值，港人以行動主張自由跟民主的基本權利，應要受到尊重且是無罪的，呼籲港府尊重港人集會遊行言論自由，以對話解決糾紛、以和解取代拘捕，用公平妥適方式讓港生繼續返台完成學業。陸委會最後強調，會繼續跟教育部討論，針對港生就學權益，盡所有一切努力協助。

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