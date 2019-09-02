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赴香港目睹示威者「堵塞機場＋害地鐵淹水」！　葉毓蘭：香港居民還能忍嗎

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▲▼和你飛2.0,香港機場,反送中遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

 ▲ 香港「和你飛2.0」活動於1日舉行 。（圖／記者黃彥傑攝）

實習記者許祐誠／綜合報導

香港反送中活動於1日發起「和你飛2.0」活動，堵塞香港機場交通。對此，日前赴香港的亞洲警察學會祕書長葉毓蘭1日於臉書發文，描述機場遭示威者設下路障的混亂交通之外，更質疑遊行是「暴動無疑，別再說是和平示威」，香港居民恐怕無法再忍受暴民的行為。

葉毓蘭於昨日在臉書發文中先開頭表示，「現在的香港機場，又成為抗爭者的勢力範圍了」，由於機場道路被暴民設下路障，下午過後機場快線只出不進，所有通往機場的小巴也紛紛停駛，此外，暴民還搗毀距離機場最近的地鐵東涌站，利用工具破壞水喉，導致場站淹水，目前已經進行疏散旅客。稍早，還能看到乘客拖著行李徒步走向機場，結果出示機票後，仍不放行。

接著她話鋒一轉，直接表明遊行是「暴動無疑，別再說這是和平示威」。葉毓蘭表示，她看見示威者拿著長鐵棍砸爛地鐵的售票機、閘口、電視丶中控室，試圖癱瘓機場和港鐵，試問香港居民看見後「還能忍受嗎？」現階段，她只希望自己今天清晨的飛機不會受到影響。

事實上，香港「831遊行」自31日晚爆發許多警民衝突，不僅傳出示威者向警總丟擲汽油彈，更有鎮暴警察在地鐵上進行無差別攻擊。當時中午受好友邀請前往香港俱樂部用餐的葉毓蘭，也在晚間10時於臉書上表示，「一出地鐵站之後，從Airdrop 傳來20幾張照片，都是極盡煽惑反警反政府的海報。」

她描述，「平日人滿為患的中環鬧區出奇的冷清，但是午餐後的地鐵站，湧現人潮，多是穿著黑T戴著口罩的年輕人，雖然午後一場暴雨，還是擋不住純心想要鬧事的暴民（很抱歉，當親眼目睹他們跳越票閘，戴口罩、面具，在香港、灣仔、金鐘、北角、九龍、銅鑼灣、尖沙咀多處朝警察丟汽油彈，四處縱火，我不再相信這是和平抗爭），現在終於有大陣仗鎮暴警察同步出現清場。」

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