捷報！地球科學奧林匹亞競賽　台灣學生奪3金1銀國際排名第3

▲2019年國際地球科學奧林匹亞競賽台灣榮獲3金、1銀。（圖／國教署提供）

記者許展溢／台北報導

我國參加2019年第13屆國際地球科學奧林匹亞競賽今（2日）從韓國大邱傳回捷報，在43個國家、163名學生參賽中，代表我國參賽的4名學生總計獲3金、1銀，國際排名第3名（日本及韓國獲得4金，並列第1名），表現優異。其中以台中一中吳思翰表現最佳，榮獲金牌，個人排名第7名。

我國代表隊由國立台灣師範大學科學教育中心張俊彥主任等10多位教授組成輔導團隊負責培訓，歷經校內初選、全國選拔、選訓營及決選等4階段，從516名學生當中選出4名代表我國參加比賽。本次獲獎情形包括台中一中吳思翰獲1金，個人排名第7表現最好，其次為師大附中廖廷涓1金，個人排名第8名、高雄高中蔡侁甫1金，和嘉義女中黃英綺1銀。此外，廖廷涓在特別獎項部分，其所屬小組榮獲國際團隊野外考察（International Team Field Investigation）報告金獎，表現卓越。

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▲4名學生從516人中脫穎而出，代表我國參加比賽。（圖／國教署提供）

這次代表團分別由國立中央大學大氣科學系教授林沛練（兼任學務長）及國立台灣師範大學通識教育中心教授葉孟宛擔任團長及副團長，並由國立台灣師範大學科學教育中心主任張俊彥、地球科學系教授米泓生、李悅寧、國立成功大學地球科學系教授龔慧貞及國立台灣大學海洋研究所教授黃千芬隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，預訂在9月6日返抵國門。

我國自2007年起參加國際地球科學奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲36金、15銀及1銅。教育部表示，為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽獲得金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發之新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇優以最高獲獎額辦理。

教育部表示，本競賽明年將在俄羅斯舉行，將持續選訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流並爭取榮譽。