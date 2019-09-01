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全國首創！成大資工特殊選才推「上機考」　找最強程式語言寫手

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▲▼成功大學。（圖／翻攝成功大學臉書）

▲成功大學首創特殊選才「上機考」，盼藉此找到最優秀的學生。（圖／翻攝成功大學臉書）

記者許展溢／台北報導

為找到真正優秀且特殊的學生，成功大學教務長王育民今（1日）向《ETtoday新聞雲》表示，資訊工程系109學年度大學特殊選才管道將首創「上機考」，也就是學生必須當場寫出程式，藉此了解他們程式語言的能力在哪個階段。

為改善現行多元入學制度較難鑑別部分具有特殊才能、經歷或成就的學生，並有利大學錄取該類真正具有潛力與才能學生，教育部自104學年度推動「大學辦理特殊選才招生試辦計畫」，並在107學年度將特殊選才納入正式入學管道，鼓勵學校以單獨招生方式進行小規模試辦，招收特殊才能或不同教育資歷的學生。

請繼續往下閱讀...

為找到真正特殊的學生，成大資訊工程系109學年度特殊選才管道將首創上機考， 王育民說明，當時要做這件事就是思考到，部分大學資工系採用APCS（大學程式設計先修檢測）作為認證，但某種程度來看，該課程的題目固定，學生只要達到精熟就可以拿到不錯成績，而這樣的篩選方式不是學校想要的「特殊」。

王育民表示，因此程式語言寫作部分要非常厲害，學生上機後，老師就會出題目，以資工系而言，預計分兩階段，有興趣的學生通過第一階段後，接著透過開放的方式，讓全國50至100人直接到成大上機考，且題目不會是制式的，學生要真的對電腦很熟，若不熟恐怕就沒辦法。

王育民說，台灣很多資訊工程系學生畢了業寫的程式不怎樣，但照理不應該只有不怎樣的程度， 也不是每個學生都要很會寫，只是資工系的學生要有某個比例可以寫的好，才能達到軟體的人才培育之一。

王育民舉例，有的學生在傳統考試方面，單純成績很好，但可能連語言程式都沒有寫過，所以今年選才方式將藉由「上機考」，去找到真正會寫程式的學生，再配合教育部的高中多元歷程，就可以精準的去選到最好的特殊生。

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