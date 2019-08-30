　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「改變發生中」7分鐘影片說明新課綱　潘文忠：教育成就不一樣的孩子

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國小108課綱開學。（圖／記者姜國輝攝）

▲國中小學今天開學。（圖／記者姜國輝攝）

記者崔至雲／台北報導

108課綱今（30日）正式上路，教育部長潘文忠特別在臉書上分享一則7分鐘影片，影片中提到台灣未來的教育發展，希望透過教育，成就每個不一樣的學生。「未來的世界變化萬千，我們唯一的希望就是，讓擁有不同特質的孩子，在學校課程與社團活動可以多元探索，動手操作，發展自己的興趣潛能。」

潘文忠指出，108課綱於今年八月開始實施，歷經了十年的籌備，終於到了今天，期待透過新課綱的實施，讓孩子引發興趣，成為「學習的發動機」。潘文忠也說，過去3年有1/6學校試行新課綱，這學期開始正式上路，希望藉由新的學習體驗，勉勵學生記住自己是學習主角，抱持開心好奇心情迎接學校生活，家長對新課綱的學習活動，留點空白和時間聽聽孩子的想法和感興趣的事物，讓孩子覺得父母親「真的還滿挺他的」。

請繼續往下閱讀...

教育部指出，108課綱實施對象為今天小一、國一、高一的三個年級學生，為了讓學生能真正學到自己所喜歡的，課程新增「彈性學習課程」，讓「知識不再冷冰冰」，而在國中課程增加了「科技」領域、高中則是減少必修學分、增加選修課程，鼓勵學生針對自己的興趣多方嘗試。另外，教育部也補助公私立高中改善校內自主學習空間，充實相關學習設備，希望藉由固定的課程時間與場所，鼓勵學生適性發展，積極培養自發、互動、共好的核心素養精神。

相關新聞

國中小開學了！108課綱家長搞不懂、憂孩子成「白老鼠」

ET快訊
台灣人從小就「習慣喝熱水」！連日本人都納悶…網：一堆食道癌
直播主吳小哲「播到一半」遭拖走打斷手腳！3嫌收押禁見
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新鮮人逛校園！小一毛頭見孔子像「齊吼認得」　師長一聽全笑慘

吃普渡泡麵！他好奇老人大推款「蚵仔味細麵」多神　饕客秒激讚：求復出

國一新生注意！　3年後會考強調「生活實踐題」題幹恐變長

大雷雨彈來襲！鄭明典「撐傘不夠用還是溼」　17縣市防豪大雨

「改變發生中」7分鐘影片說明新課綱　潘文忠：教育成就不一樣的孩子

史博館「畢卡索」真跡曝光！他成名原因和版畫四處流通有關

快訊／地牛翻身！14:46屏東4.1地震　最大震度三地門3級

莫拉克風災重建10周年　樟湖中小學啟動公辦民營

超幸運！100元辦宜蘭童玩節護照　70萬元汽車開回家

雲林妹買2盒白飯＋肉汁　「結帳海噴100元」震驚了！網曝店家用意

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

新鮮人逛校園！小一毛頭見孔子像「齊吼認得」　師長一聽全笑慘

吃普渡泡麵！他好奇老人大推款「蚵仔味細麵」多神　饕客秒激讚：求復出

國一新生注意！　3年後會考強調「生活實踐題」題幹恐變長

大雷雨彈來襲！鄭明典「撐傘不夠用還是溼」　17縣市防豪大雨

「改變發生中」7分鐘影片說明新課綱　潘文忠：教育成就不一樣的孩子

史博館「畢卡索」真跡曝光！他成名原因和版畫四處流通有關

快訊／地牛翻身！14:46屏東4.1地震　最大震度三地門3級

莫拉克風災重建10周年　樟湖中小學啟動公辦民營

超幸運！100元辦宜蘭童玩節護照　70萬元汽車開回家

雲林妹買2盒白飯＋肉汁　「結帳海噴100元」震驚了！網曝店家用意

鬆獅無辜討食卻被媽嫌「臉大」　牠聽完轉身趴地...背影超落寞

花蓮KMT主委出租黨部丟官　黑衣人占沙發：我們來掛挺韓布條的

日媒譽為「奇蹟的13歲」！混血模特兒Sakura Kirsch網路爆紅

募籌建家園資金！3歲猩猩繪畫作品成功售出　網讚：猩界梵谷

台股收盤大漲155點飛越10,600點　三大法人合計買超175億元

新鮮人逛校園！小一毛頭見孔子像「齊吼認得」　師長一聽全笑慘

吃普渡泡麵！他好奇老人大推款「蚵仔味細麵」多神　饕客秒激讚：求復出

尋找自由的意義　蒙特利爾導演和他的實驗空間

國一新生注意！　3年後會考強調「生活實踐題」題幹恐變長

住院醫師9月1日納入勞基法　勞動部：4680人受惠...上班工時不再無上限！

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2..

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　..

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市..

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

全家「鐵支香腸便當」網：真的是..

鄭明典撐傘還是溼！大雷雨彈來襲..

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖..

內褲噁男半夜站門外看片…她嚇醒..

小手拿迴轉壽司！下幕噁爆千人撻..

珍奶0珍珠！她「沒撕封膜全吃光..

左腿有鮮紅胎記！老公一聽震驚了

好市多見孫尿撒水蜜桃　阿嬤轉頭..

男友1個字…北上膜拜妙禪！她心..

UberEats調降獎金　外送..

更多熱門

相關新聞

3年後會考強調「生活實踐題」題幹恐變長

108課綱今（30日）正式上路，適用新課綱的國一新生將在111年參加國中會考。台師大心測中心今（30日）分別就計分方式、題型與試題設計三方面說明屆時教育會考和現行制度的差異。

科技部給博生津貼出不到一半　研究生要教育部承擔

108課綱充滿「天然獨」？國教院澄清

108課綱家長搞不懂、憂孩子成「白老鼠」

教育部5年砸7億安裝3千個監視器增強校安

關鍵字：

108課綱教育部

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

她遭甩20耳光　13人全被送辦

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍！

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面