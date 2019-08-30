「改變發生中」7分鐘影片說明新課綱　潘文忠：教育成就不一樣的孩子

▲國中小學今天開學。（圖／記者姜國輝攝）

記者崔至雲／台北報導

108課綱今（30日）正式上路，教育部長潘文忠特別在臉書上分享一則7分鐘影片，影片中提到台灣未來的教育發展，希望透過教育，成就每個不一樣的學生。「未來的世界變化萬千，我們唯一的希望就是，讓擁有不同特質的孩子，在學校課程與社團活動可以多元探索，動手操作，發展自己的興趣潛能。」

潘文忠指出，108課綱於今年八月開始實施，歷經了十年的籌備，終於到了今天，期待透過新課綱的實施，讓孩子引發興趣，成為「學習的發動機」。潘文忠也說，過去3年有1/6學校試行新課綱，這學期開始正式上路，希望藉由新的學習體驗，勉勵學生記住自己是學習主角，抱持開心好奇心情迎接學校生活，家長對新課綱的學習活動，留點空白和時間聽聽孩子的想法和感興趣的事物，讓孩子覺得父母親「真的還滿挺他的」。

請繼續往下閱讀...

教育部指出，108課綱實施對象為今天小一、國一、高一的三個年級學生，為了讓學生能真正學到自己所喜歡的，課程新增「彈性學習課程」，讓「知識不再冷冰冰」，而在國中課程增加了「科技」領域、高中則是減少必修學分、增加選修課程，鼓勵學生針對自己的興趣多方嘗試。另外，教育部也補助公私立高中改善校內自主學習空間，充實相關學習設備，希望藉由固定的課程時間與場所，鼓勵學生適性發展，積極培養自發、互動、共好的核心素養精神。

相關新聞

國中小開學了！108課綱家長搞不懂、憂孩子成「白老鼠」