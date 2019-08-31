新課綱挨批「去中國化」還教原民語　Kolas：為何不能教？難道我們不是人？

▲Kolas Yotaka。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

108年出版新課綱，而歷史教育新三自運動協會召開記者會表示，蔡英文政府強行推動去中國化歷史課綱，歷史教科書中充滿「天然獨」，內容以南島語系取代中華民族，更有很多不符合台灣史的論述。但行政院發言人Kolas Yotaka直批，「我們還活生生地存在著。」、「為什麼不准老師教？難道我們不是人？」，並說「才教這麼一點篇幅也不肯」。

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，綜觀目前課本，民族上去中國化，內容以南島語系取代中華民族，甚至以血源DNA否定台灣人與中國人的關係；另外，再以海洋民族取代亞洲大陸的中華民族，徹底斬斷兩岸間一衣帶水的關係。

而Kolas31日在臉書以「難道我們不是人」為開頭寫下，語言還說著，文字還寫著，舞還跳著，歌還唱著，我們還活生生地在台灣存在著，歷史的洪流正往前推進著，「為什麼不准老師教？難道我們不是人？」

Kolas提到，有媒體報導，藍天行動聯盟與一位老師拿著新課綱「南島語族與台灣原住民」，受訪者猛烈倡議，稱只准教「中華文化」不准學校教多元文化。「吳昆財說，108課綱歷史教科書『民族上去中國』，用南島語族取代中華民族；文化上去中國中心論，用多元文化取代中華文化…」

Kolas指出，還引述藍天行動聯盟主席武之璋質疑「如果你身上真的流著百分之百的南島語系血液，你會講幾句南島語系的話？你過不過南島語系的節慶？你有幾個南島語系親戚？如果都沒有，南島語系跟你有甚麼關係？」她也敬告，「別大驚小怪，你們有完沒完？」

Kolas說，想邀請與這兩位有相同偏激想法的朋友們，如果願意，現在如果您就買票啟程去花東，會看見「南島語系的節慶」正在進行著，「南島語系的話」正熱絡的使用並流通著。她提到，如果想就近看一看，連現在，8/31-9/1這兩天在新北市、桃園市區都還進行著南島祭典。

「我們還活生生地存在著。」Kolas表示，只是過去被你們放進歷史的冷凍櫃，囚禁數百年。我們還活著，為什麼不准教？ 難道我們不是人？「開學了，老師免驚。」，並寫下hashtag「才教這麼一點篇幅也不肯」。