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國民黨質疑「蔡執政3年有過得更好？」　網2855留言洗版：薪水有漲

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國民黨質疑「這3年有過得更好嗎？」　網友神回。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲國民黨製作圖卡質疑蔡政府執政3年來都沒有什麼作為。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨8月26日在臉書PO文質疑，現任總統蔡英文執政3年多，「中華民國的發展沒有更為進步，反而停滯不前」，政治、經濟兩方面都沒有做出成績。不過，這篇文章PO出至今已累積2855則留言，幾乎所有網友都是一面倒地反酸，「老實說我覺得比之前好」、「我都從SONY換成iPhone啦」、「至少我薪水有漲」。

「蔡英文執政3年！人民過得更好了？」國民黨在文章一開頭拋出一個疑問，接著說，蔡英文自2016年5月20日就職以來已經執政3年多，中華民國的發展沒有進步，反而停滯不前，台灣夾在美國與大陸之間，對於觀光收入的損失、國際空間縮小，民進黨通通沒有辦法改善，一例一休也讓民眾抱怨連連，打假新聞打到人民惶惶不安，「以保護民主自由為名打壓民主自由，這就是現在的執政黨！拚經濟也不行，搞政治也亂搞，這三年你過更好了嗎？」

國民黨質疑「這3年有過得更好嗎？」　網友神回。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲網友留言大多認為這3年生活的確有變好。

沒想到這篇文章在8月26日PO出之後，至今累積的2855則留言，一面倒地都是在反酸國民黨，網友們紛紛留言調侃，「老實說我覺得比之前好」、「我都從SONY換成iPhone啦」、「至少我薪水有漲」、「今年的減稅和準公托讓家長很有感」。由於留言區幾乎找不到認同文章內容的網友，還有人半開玩笑地說，「看留言還以為走錯地方。」

不過，也有部分網友抱持中立態度表示，藍、綠以及其他各黨派都是由全台人民組成，原本就不該對立，現在卻因為選舉操弄搞到對立、惡鬥，希望雙方都可以停止這些沒有建設性的操弄，讓台灣走向更好的未來。

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