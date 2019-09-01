蔡英文競總：郭台銘講要跟上世界潮流　都是總統這幾年做的事

▲總統蔡英文。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘1日提出台灣面臨內憂外患的四個危機，包括國安危機、憲政危機、認同危機，以及轉型危機。對此，蔡英文競選發言人阮昭雄晚間表示，蔡英文不會用國家的錢來選舉，反倒是郭董事長講的要跟上世界潮流，「都是蔡總統這幾年在做的事」。

郭台銘認為，民進黨政府讓兩岸走向對立，戰爭邊緣；民主沉淪為專制，痛批民進黨政府，並問現場退役軍將，「小英專不專制？」另外，他也批評，台灣的法院現在都變成民進黨開的，並說「千萬不要以為小女子的柔弱的」，蔡英文心中沒有中華民國，都在用國家的錢選舉。

對此，蔡英文競選發言人阮昭雄表示，蔡英文不會用國家的錢來選舉，反倒是郭董事長講的要跟上世界潮流，像是智慧科技、提升產業，「都是蔡總統這幾年在做的事」，也因為如此，台灣的經濟，才能在美中貿易戰的架構下，穩定成長發展，第二季的經濟成長率是亞洲四小龍之首，就是很好的證明。

阮昭雄表示，蔡英文這幾年的努力，大家可以很明顯看到「四個堅定」，堅定捍衛國家主權、堅定守護民主自由、堅定發展經濟轉型、堅定實現世代正義，這些成果也都正在一一展現當中，「郭董事長只用國民黨式的口號來加以扭曲，恐怕與多數人民的認知，有所落差。」