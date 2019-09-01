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影／柯文哲親自錄影片宣傳新書《生死之間》　9月全台跑透透打書

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲新書《生死之間》甫上架，柯文哲1日在LINE官方帳號錄影片推廣新書，據悉，他在9月底將前往高雄舉辦簽書會，至於其他縣市還在規劃中，預計將全台跑透透打書。柯文哲在影片中喊話，「新書上架了，這次《生死之間》有很多小故事，全省書局、網路書店都能買喲」。

9月1日是記者節，柯文哲也表示，「記者是新聞的守門人，常常站在前線，嗡嗡嗡，感謝你們堅持跟專業，對社會做出貢獻，可愛的鯊魚們，辛苦了」。

▲▼柯文哲出席兒童誠信月主題動畫首映會,台北市長柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者季相儒攝）

另外，柯文哲在臉書指出，因為媒體的需要，所以每天都要固定堵麥（媒體聯訪）一次，他形容這個叫做「鯊魚餵食時間」，每次走進媒體聯訪現場，他都習慣性做一個自由式的手勢，代表「游進」鯊魚坑，然後等攝影記者都就定位後，口令一下，大家就開始搶問。

柯文哲說，他已經連續餵食「鯊魚」超過4年，常常開玩笑說他自己是動保人士，不過有時候也難免發生意外，被鯊魚咬傷，這時候頭痛的就是發言人，要辛苦的善後。

柯文哲提到，「有電視台主管跟我聊天時，說我受訪時有一定的收視率，因為大家不知道我下一句會講什麼，其實，坦白講，連我自己也不知道我下一句會說出什麼話。」柯文哲最後表示，今天是記者節，動保人士柯文哲，祝每一位記者朋友身體健康，每天都能掐到好掰（Bite），點閱率飆升。

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