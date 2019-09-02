　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蔡英文大選空、陸軍再進化　「科技戰」成主要戰場

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 

記者陶本和／台北報導

總統大選逐漸進入熱戰階段，各陣營候選人陸續就位，值得注意的是，各方陣營不僅開始勤跑基層，搶攻社群聲量的「科技戰」更成為主要戰場。其中，在總統蔡英文陣營方面，官方LINE@從初選以來，持續推出小英同框照、七夕父親節賀卡的活動，都掀起網友瘋傳潮，具相當大的擴散效果。

蔡英文陣營才舉辦全國競選幹部以及社團後援會兩場授證活動，除了象徵競選總部的陸戰系統開始啟動外，蔡陣營也持續整合陸戰與空戰，透過即時通訊軟體的技術，讓來參加的組織成員更有「尊榮感」，結合組織動能及社群聲量，成功讓空戰及陸戰合而為一，具體落實「組織轉化為聲量」的目標。

▼ 總統蔡英文面對2020選戰再度強化空軍，主攻科技戰。（圖／蔡英文Line群組，下同）

▲▼ 總統蔡英文面對2020選戰再度強化空軍，主攻科技戰。（圖／蔡英文Line群組）

蔡英文幕僚指出，以往選舉造勢都是透過電話、簡訊動員，在現今人人都有即時通訊軟體的時代，透過LINE的聯繫更加便利，也更加接地氣。以週末兩場造勢活動為例，現場參加的組織成員只要加入蔡英文官方LINE@帳號，即可獲得活動限定徽章及感謝狀，讓傳統的造勢活動更增添科技味。

蔡英文幕僚說，蔡英文競選團隊組織限定徽章以「拳頭」做主視覺，象徵團結齊力的意涵，同時在以往在組織場合都會現場授旗及受贈聘書給參與成員，代表接下來一起同心協力為大選打拚，而這次蔡英文官方LINE@更發揮創意，加碼推出「雲端感謝狀」，不僅讓參與者更有「尊榮感」，也讓蔡英文本人可以透過LINE，直接感謝所有幹部一同打拚的意涵。

▲▼ 總統蔡英文面對2020選戰再度強化空軍，主攻科技戰。（圖／蔡英文Line群組） ▲▼ 總統蔡英文面對2020選戰再度強化空軍，主攻科技戰。（圖／蔡英文Line群組）

ET快訊
吳小哲遭凌虐伏筆曝光！他先嗆包龍星：要斷手斷腳來抓我啊
後悔簽下志願役！4個月兵報備上廁所…翻牆逃出營區
2警緝毒…逮18歲女孩「銬在後座輪流X」　鑽漏洞獲5年緩刑
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國安局花3300萬買總統座車？　總統府諷媒體：預算書識讀障礙

影／蔡英文大選空、陸軍再進化　「科技戰」成主要戰場

柯文哲再添戰力　新任副發言人「墨鏡哥」曾引鄉民肉搜

郭台銘鎖定侯友宜哥哥當副手　柯文哲用一個英文單字大讚

林飛帆：2020大選是台灣與中國的對抗賽

獨／郭台銘不等換瑜另覓副手　歡迎有志者同框走第三條路

韓國瑜鹿港天后宮聯訪「乩童退駕昏倒」　3原因掀熱議

國民黨質疑「蔡執政3年有過得更好？」　網2855留言洗版：薪水有漲

出席警大83週年校慶　蘇貞昌勉勵以「波麗士」為榮

蔡英文競總：郭台銘講要跟上世界潮流　都是總統這幾年做的事

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

831遊行軒尼詩道警總陷入火海　港警舉槍回擊「壓制示威者」

每人僅100元！「專人到府烤肉」超夯　還吃得到烤乳豬、桶仔雞

國安局花3300萬買總統座車？　總統府諷媒體：預算書識讀障礙

影／蔡英文大選空、陸軍再進化　「科技戰」成主要戰場

柯文哲再添戰力　新任副發言人「墨鏡哥」曾引鄉民肉搜

郭台銘鎖定侯友宜哥哥當副手　柯文哲用一個英文單字大讚

林飛帆：2020大選是台灣與中國的對抗賽

獨／郭台銘不等換瑜另覓副手　歡迎有志者同框走第三條路

韓國瑜鹿港天后宮聯訪「乩童退駕昏倒」　3原因掀熱議

國民黨質疑「蔡執政3年有過得更好？」　網2855留言洗版：薪水有漲

出席警大83週年校慶　蘇貞昌勉勵以「波麗士」為榮

蔡英文競總：郭台銘講要跟上世界潮流　都是總統這幾年做的事

國安局花3300萬買總統座車？　總統府諷媒體：預算書識讀障礙

早餐「暴肥陷阱」　喝1杯即食燕麥片＝吃下1碗半的飯

影／蔡英文大選空、陸軍再進化　「科技戰」成主要戰場

酒店門口凌晨疑傳槍響！服務生嚇躲避　高雄警急追可疑小客車

屏東「單身及婚育租金補貼」9/2起開辦　單身最高補貼2600元

新台幣開盤貶值3分　以31.44元兌1美元開出

小梨渦迷倒買屋客！長腿秘書成仲介店招牌　人生目標「考證照」

柯文哲再添戰力　新任副發言人「墨鏡哥」曾引鄉民肉搜

台股開盤小跌5點　陷10,600點保衛戰

屏東林管處每公斤5元收購小花蔓澤蘭　即日起到10月底止　

消費行為調查

為了解民眾對於消費行為的與未來的需求，作為消費服務與消費內容的改善，《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

政治熱門新聞

韓國瑜拜鹿港天后宮　乩童退駕昏..

蔡執政3年過得更好？網：薪水有..

吳敦義密謀換瑜？　國民黨說話了

內幕／吳敦義派密使赴京　國台辦..

獨／郭台銘不等換瑜另覓副手　歡..

暗諷郭台銘？韓國瑜：存3億也改..

吳敦義密謀換瑜　派2特使赴北京

蔡英文競總：郭講要跟上潮流　都..

被比喻外遇…王金平：這算嗎？

出席警大校慶　蘇貞昌以波麗士為..

「人生70還有機會成長」郭台銘..

韓國瑜彰化行！見激烈推擠　司儀..

韓國瑜狂自嘲！坦言「愛喝酒」：..

郭台銘當「換瑜備胎」？王金平：..

更多熱門

相關新聞

林飛帆：2020大選是台灣與中國的對抗賽

總統蔡英文拚2020連任，1日親自在全國授證大會上親自授旗，宣告競選隊伍已經整隊完成。另一邊，民進黨副秘書長林飛帆晚間在彰化的活動上表示，2020大選重點不是國民黨總統參選人韓國瑜扮演什麼角色，而是台灣如何面對中國入侵與滲透。

獨／郭台銘不等換瑜另覓副手　歡迎有志者同框走第三條路

蔡執政3年過得更好？網：薪水有漲

蔡英文競總：郭講要跟上潮流　都是總統這幾年做的事

被比喻外遇…王金平：這算嗎？

關鍵字：

蔡英文民進黨2020總統2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

好市多中和店將實施新政策　網推爆

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

雞排店打外送員　總部：解除加盟

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

孕妻拒接送醉老公　遭空氣槍連轟

警把18歲女孩銬在後座輪流上　緩刑5年

獨／人夫偷找妹慘染4性病！驚見兒滿頭腫爛

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面