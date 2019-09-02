影／蔡英文大選空、陸軍再進化　「科技戰」成主要戰場

記者陶本和／台北報導

總統大選逐漸進入熱戰階段，各陣營候選人陸續就位，值得注意的是，各方陣營不僅開始勤跑基層，搶攻社群聲量的「科技戰」更成為主要戰場。其中，在總統蔡英文陣營方面，官方LINE@從初選以來，持續推出小英同框照、七夕父親節賀卡的活動，都掀起網友瘋傳潮，具相當大的擴散效果。

蔡英文陣營才舉辦全國競選幹部以及社團後援會兩場授證活動，除了象徵競選總部的陸戰系統開始啟動外，蔡陣營也持續整合陸戰與空戰，透過即時通訊軟體的技術，讓來參加的組織成員更有「尊榮感」，結合組織動能及社群聲量，成功讓空戰及陸戰合而為一，具體落實「組織轉化為聲量」的目標。

▼ 總統蔡英文面對2020選戰再度強化空軍，主攻科技戰。（圖／蔡英文Line群組，下同）



蔡英文幕僚指出，以往選舉造勢都是透過電話、簡訊動員，在現今人人都有即時通訊軟體的時代，透過LINE的聯繫更加便利，也更加接地氣。以週末兩場造勢活動為例，現場參加的組織成員只要加入蔡英文官方LINE@帳號，即可獲得活動限定徽章及感謝狀，讓傳統的造勢活動更增添科技味。

蔡英文幕僚說，蔡英文競選團隊組織限定徽章以「拳頭」做主視覺，象徵團結齊力的意涵，同時在以往在組織場合都會現場授旗及受贈聘書給參與成員，代表接下來一起同心協力為大選打拚，而這次蔡英文官方LINE@更發揮創意，加碼推出「雲端感謝狀」，不僅讓參與者更有「尊榮感」，也讓蔡英文本人可以透過LINE，直接感謝所有幹部一同打拚的意涵。