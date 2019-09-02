韓國瑜鹿港天后宮聯訪「乩童退駕昏倒」　3原因掀熱議

▲韓國瑜（前排中間藍色襯衫者）前往鹿港天后宮參拜，現場聚集許多支持者。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統大選，昨日（1日）上午前往彰化展開拜廟行程，沿途有不少支持者高喊「凍蒜」，沒想到他在鹿港天后宮準備接受媒體聯訪時，一名乩童突然退駕昏倒，幸好旁人反應快，趕忙扶住才沒有摔傷。

韓國瑜1日前往彰化連續參訪8間寺廟，第一站就先到鹿港天后宮。沿途有不少韓粉不畏豔陽，一大早就在寺廟外一邊等待，一邊高喊「韓國瑜凍蒜」，一見到韓國瑜現身更是忍不住一擁而上，現場爆發一陣推擠，廟方司儀不斷呼籲大家遵守秩序卻無法控制住場面，只好扯起嗓子大聲怒吼，希望大家注意安全。

然而，就在韓國瑜準備接受媒體聯訪時，旁邊一名乩童卻突然退駕昏倒，幸好被旁邊的民眾扶住才沒有受傷。根據《三立新聞網》報導，南投某宮廟的乩身透露，乩身昏倒第一有可能是訓練不足；第二是旁邊有法師在施法試駕，神明才會暫時離開，這種情形在澎湖很常見；第三是神的能量太大，退駕的同時帶走一大股能量，所以乩身才會直接昏倒。

▲韓國瑜參拜鹿港天后宮，卻發生乩童昏倒的小插曲，消息傳開後在網路上掀起一陣熱議。

雖然這段小插曲並未打亂韓國瑜拜廟的好心情，但先前有網友在PTT八卦板上聲稱韓跳樓身亡，妻子李佳芬還哭訴是受不了酸民攻擊、壓力大，就連國民黨主席吳敦義也派人前往慰問，一度在網路上掀起激烈討論。

後來這起「爆料」事件被證實為烏龍一場，面對媒體追問此事，韓國瑜表示，「2019年台灣最熱鬧、最興旺、最賺錢的產業，大概不是電子業，也不是服務業，也不是農民、漁民，台灣2019年最興旺的產業是黑韓產業鏈」，希望這些有心人士適可而止，不要再造謠抹黑，應該一起來珍惜全台灣人民得來不易的民主自由。

▼韓粉一大早就先到鹿港天后宮等待。

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