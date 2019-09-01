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韓國瑜狂自嘲！彰化行坦言「愛喝酒」...笑吐：其實我喝酒沒抱過女人

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▲▼韓國瑜虎山巖。（圖／記者唐詠絮攝）

▲韓國瑜1日下午赴彰化花壇鄉虎山巖參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

高雄市長韓國瑜1日展開彰化行，接連參拜8間廟宇，下午抵達花壇鄉虎山巖，許多韓粉得知消息後，紛紛到現場力挺，高喊「韓國瑜凍蒜」！韓國瑜在眾人的簇擁上登上舞台，表示自己雖然愛喝酒，但他「喝酒從沒抱過女人」。

韓國瑜1日下午到虎山巖時，批評總統蔡英文，「夠了，我們凍未條」。他指出，民進黨政府執政3年半拿不出成績單，不知道怎麼跟台灣人民交代，狠批經濟、內政、勞工政策都搞不好，各行各業哇哇叫，如今碰上選舉，面對拿不出成績單的窘境，最簡單方法就是抹黑韓國瑜。

韓國瑜接著自嘲表示，「所以昨天我跳樓自殺了，今天又活過來了，明天要開始罵我要吸毒了，後天開始喝酒玩女人了」，他坦言，「我是愛喝酒、愛交朋友、愛唱歌、愛說笑話」，但「其實我喝酒沒有抱過女人」，他認為民進黨拿不出成績單，只好採取「政治泡麵」的手段，熱開水一澆1分鐘就好了，直接抹黑對手最快；他呼籲選民，用選票讓民進黨下台。

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