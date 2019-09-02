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出席警大83週年校慶　蘇貞昌勉勵以「波麗士」為榮

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▲ 出席警大83週年校慶 蘇貞昌勉勵以「波麗士」為榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 出席警大83週年校慶，蘇貞昌勉勵以「波麗士」為榮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／台北報導

行政院長蘇貞昌於1日上午在內政部長徐國勇陪同下，出席中央警察大學83週年校慶。蘇貞昌表示，今年警大學士班新生的錄取標準，仍維持歷年水準，看不出少子化的衝擊，顯示社會各界對警大的肯定，以成為「波麗士」為榮，也期勉警大持續網羅優秀青年，投入維護社會治安的行列。

蘇貞昌指出，軍、警、消、海巡、空勤的同仁，雖然身穿不同的制服，但都肩負著守護家園、捍衛自由民主的重大使命，對國家社會貢獻良多。為了讓這些同仁享有更好的醫療照護，政府自2019年5月1日起實施醫療照護實施方案，讓現職及退休人員，至醫療院所就醫，由政府來全額補助健保部分負擔，展現政府加強照顧的決心。

▲ 出席警大83週年校慶 蘇貞昌勉勵以「波麗士」為榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 行政院院長蘇貞昌主持警察大學83週年校慶。

蘇貞昌表示，中央警察大學是我國培育治安幹部的搖籃，也是現今許多有志青年競相報考的一流學府，感謝中央警察大學為提升警察幹部教育所做的努力，期許警大能因應社會的脈動與環境的變化，與時俱進，承擔起維護良好社會治安的重責大任。

典禮中蘇貞昌也頒獎表揚6位傑出的校友，肯定傑出校友長期以來，在治安及學術機關的特殊貢獻，勉勵在校同學要以傑出校友的成就為榜樣，承先啟後發揚光大。

▲ 出席警大83週年校慶 蘇貞昌勉勵以「波麗士」為榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 行政院院長蘇貞昌頒獎表揚警察大學傑出校友陳福榮總隊長。

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