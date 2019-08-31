郭台銘副手名單埋「政治核彈」　韓國瑜恐剉咧等！

▲新北市長侯友宜（右）不願出任韓國瑜（左）新北競選總部主委在先，又因核四問題與韓意見相左，難免讓外界認為禿子、漢子漸行漸遠。

圖文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘參選總統已朝獨立候選人模式規劃，郭營的副手口袋名單之一更傳出鎖定新北市長侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒。政壇人士直言，若侯明鋒點頭當郭董副手，「侯友宜二哥」的出身背景，無疑將是「令人超級震撼的政治核彈」，一旦連侯友宜未來都倒戈挺郭，可能讓國民黨整合益加困難，更重創國民黨總統候選人韓國瑜的選情。

去年9合1選舉，「南菜販」韓國瑜、「北神探」侯友宜、「中主播」盧秀燕的合體造勢，藍營當時喊出「1個禿子、1個漢子、1隻燕子，讓人民過好日子」口號。

未料，韓國瑜出線獲國民黨正式提名為總統候選人後，漢子、燕子卻紛紛給禿子碰了軟釘子，侯友宜日前已表明「市政優先」，暫時拒接國民黨總統候選人韓國瑜的新北市競選總部主委一職，至於台中市長盧秀燕面對是否出任韓國瑜台中競選主委，也以一句「以後再說」回應。

之後，韓國瑜提出在「人民同意、安全無憂」兩個前提下將重啟核四，侯友宜更回應，「核四重啟是假議題」，並稱核四有一半燃料棒已運回美國了，「你有能力處理（核廢料）嗎？」被解讀是打臉韓國瑜。如今，侯友宜二哥侯明鋒傳出被郭營鎖定是副手名單之一，更讓國民黨憂心忡忡，勢必再讓「禿子」「漢子」情結浮上檯面，而侯友宜會否因此私下暗助郭營、甚至公開倒戈挺郭？都將掀起政壇風暴。

▲侯友宜的二哥侯明鋒（圖）一旦成為郭台銘的副手，勢必讓國民黨內漢子（侯友宜）、禿子（韓國瑜）兩人間的瑜亮情結浮上檯面。（翻攝自高雄醫學大學網站）

對於禿子、漢子情結，國民黨前立委蔡正元日前便曾表示，韓國瑜和侯友宜兩人確有「瑜亮情結」，「不可免，也早已存在」。

蔡正元當時說，九合一大選都說是韓國瑜ㄧ個人的功勞，好像侯友宜當選也是靠韓國瑜的韓流，侯友宜心中自然不是滋味，因侯友宜的選前民調很早就遙遙領先蘇貞昌，選後韓國瑜聲勢直選總統，支持朱立倫的侯友宜當然更會和韓國瑜深化瑜亮情結，這是人之常情，後來侯友宜拒絕出席提名韓國瑜的國民黨代表大會，瑜亮情結正式提上檯面。



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