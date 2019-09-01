辜寬敏批「對台灣有什麼貢獻？」　郭台銘回應了…1個數字嗆翻

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辜寬敏批「對台灣有什麼貢獻？」　郭台銘回：繳稅至少4000億

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▲▼郭台銘返台 說明中東行 蔡沁瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘返台，向媒體說明此次中東行。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者王致凱／綜合報導

獨派大老辜寬敏31日批評郭台銘「選總統非常不適當」，認為他雖然有錢，但對台灣沒有什麼貢獻，如今要選總統「不知道什麼道理」。郭辦回應說，郭台銘過去40年在台繳納4000億元新台幣以上稅金，也成立基金會回饋社會。

郭台銘幕僚蔡沁瑜先前明確表示，若郭要參選總統，將以「獨立參選人」姿態出馬。辜寬敏31日受訪時表示，個人不贊成郭台銘選總統，「有錢事業很大，連總統也要肖想，我覺得不適當」。辜寬敏批評，郭台銘雖然有錢，但對台灣有什麼貢獻嗎？沒有什麼貢獻卻說要選總統，「我不知道什麼道理，我覺得非常不適當的事情」，更質疑他與中國大陸有「秘密約束」。

對此，郭辦回應說，郭台銘白手起家創立鴻海公司，過去40年繳納台灣4000億新台幣以上稅金，並成立基金會回饋社會；郭台銘在全世界各個角落，行事始終堅持中華民國主體性，並且堅持民主價值。

郭台銘說，「我拼的是世界級的經濟，具有全世界能見度和影響力，現在的台灣最需要的就是懂科技懂經濟的人，我對中國大陸，面對各級官員，都不卑不亢，更不會出賣台灣！辜先生妄自揣測已涉及污衊，請自重言行。」

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