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青瓦台決定盡早收回美軍基地！　韓媒：為防衛費及GSOMIA對美施壓

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▲▼美國陸軍士兵2011年在韓福瑞營參加演習。（圖／翻攝自維基百科）

▲ 美國陸軍士兵2011年在韓福瑞營參加演習。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國及南韓每年因駐韓美軍防衛費問題僵持不下，南韓為在談判時取得更多優勢，向美國施壓。青瓦台國家安保室長鄭義溶30日主持國家安全保障會議（NSC）常任委員會議，決定盡早收回包括龍山基地在內的26個駐韓美軍基地。

綜合韓媒報導，青瓦台國安會表示，將貫徹在2019年底收回位在首爾龍山的駐韓美軍基地；原先在龍山基地的美韓聯合司令部則將在2021年底前全面播遷至京畿道平澤基地韓福瑞營區。《中央日報》指出，政府以美軍基地內的土壤遭受嚴重汙染為由，希望向美國政府施壓，為將來的防衛費談判累積籌碼。

此外，南韓政府宣布不續簽與日本的《軍事情報保護協定》（GSOMIA）後，美國多次公開表示憂慮及失望。南韓外交部第一次長趙世暎上月28日因此召見美國駐南韓大使哈里斯（Harry Harris），要求美方自制，帶有抗議及警告的意味。美國政府也因此決定，將不出席4日至6日在首爾舉行的「首爾安保對話」（SDD）。

2012年起由南韓國防部主辦的首爾安保對話今年邁入第8屆，主要議題為朝鮮半島和平進程及國際互助、東北亞和平及軍備控制推動方向等，目的為促成亞太地區的多方安保合作及信任結構，料將有中國、日本、俄羅斯等國的國防官員及安保專家出席。

除2014年以外，美國每年都派出國防部助理副部長或相當層級的軍方人士出席。南韓國防部今年也希望邀請五角大廈印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）參加，但美方以行程難以配合為由拒絕。

此外，哈里斯接連取消原定赴南韓退伍軍人會演講及出席智庫韓國國際經濟政策研究院（KIEP）活動的行程，卻和同事出現在一家美式漢堡店開張儀式，普遍被認為是在表達對於被召喚一事的不滿。

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