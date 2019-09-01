　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

生日派對成惡夢…少女滿19歲當天「遭4友性侵」嚴重內傷　1月後不治

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲性虐待,性交,性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 少女遭到4名友人性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度日前發生一起殘忍的案件，一名少女不久前剛過19歲生日，沒想到卻在生日當天被前來參加派對的4名友人輪暴，一個多月後死於多處內傷。憤怒的民眾為少女上街抗議，但警方至今未能逮捕任何一名嫌犯。

奧蘭卡巴（Aurangabad）貝格姆普拉（Begumpura）警方指出，這名少女7月7日為了慶祝19歲生日，從家鄉奧蘭卡巴搭了7小時的火車到孟買，和4名友人一起切完蛋糕後，卻在郊區遭他們性侵。少女事後回到奧蘭卡巴，並未向家人提及此事。

直到事發逾2周後，少女7月25日因生殖器嚴重疼痛被送到奧蘭卡巴一家私立醫院，這起案件才曝光，但當時狀況已經相當危急。醫生懷疑她遭人性侵，趕緊報警；她也被轉送到一家國營醫院，但在8月28日晚間宣告不治。

這起案件已經由孟買查納巴提（Chunabhatti）警察局接手，但截至目前為止沒有任何嫌犯落網。一名警官表示，「我們正在調查，但目前還沒找到任何有關被告身分的線索。」

印度反對黨民族主義國大黨（NCP）發言人馬利克（Nawab Malik）抨擊警方無能，同黨議員蘇勒（Supriya Sule）上月30日也在孟買率領民眾上街抗議。馬利克表示，「受害者已經死亡，性侵發生至今也已經一個月了，嫌犯還是沒有被逮捕。為譴責此行為，我們30日舉行遊行。」

ET快訊
男星刷存簿發現少6萬元...孕妻一句「憑什麼管！」氣炸　他點
雞排店毆打UberEats外送員　總部：即刻起解除店家加盟關
到阿伯家幫忙！電鍋蓋一掀「大蟑螂起飛預備」嚇歪　反轉結局震驚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

雨多產「巨無霸檸檬」....售價反比普通大小低377元！　加州農企曝背後真相　

生日派對成惡夢…少女滿19歲當天「遭4友性侵」嚴重內傷　1月後不治

伊朗總統放話「縮減核武協議承諾」　要求歐盟採取行動

早能研發1分鐘泡麵！　日大廠曝光背後「誘人小心機＋1大隱憂」　

羅興亞難民營人數逼近百萬！灰色地帶成「兒童販賣」溫床　女孩淪妓女

青瓦台決定盡早收回美軍基地！　韓媒：為防衛費及GSOMIA對美施壓

前美駐華大使談貿易戰：川普在玩一場「等待的遊戲」

遭辱猴子抗議…縱火焚燒議會大樓、汽車　印尼巴布亞28人被逮捕

「關閉國會」引眾怒！英30城市數千人上街抗議　高喊：強生你真可恥

啃牆壁吞屎尿…小媽媽「爽約會11天」餓死1歲兒　被判刑「詭笑拍手」超毛

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

狐狸辣妹飆慢版《瀟灑小姐》超性感！　開場秀長美腿...劉隽一看設計：聰明的選手

畫面曝光！賓士疑開過頭國道倒車　遭聯結車後方追撞...駕駛被夾慘死

79歲阿伯駕車失控「暴衝4、5次」　撞自宅+路旁汽車：我有剎車啊～

87歲嬤打零工30年存200萬！ 「捐救護車」哽咽：心願達成了...

「阿班」變成寵姑姑魔人　《只有我能喜歡妳》不許你靠近！

雨多產「巨無霸檸檬」....售價反比普通大小低377元！　加州農企曝背後真相　

生日派對成惡夢…少女滿19歲當天「遭4友性侵」嚴重內傷　1月後不治

伊朗總統放話「縮減核武協議承諾」　要求歐盟採取行動

早能研發1分鐘泡麵！　日大廠曝光背後「誘人小心機＋1大隱憂」　

羅興亞難民營人數逼近百萬！灰色地帶成「兒童販賣」溫床　女孩淪妓女

青瓦台決定盡早收回美軍基地！　韓媒：為防衛費及GSOMIA對美施壓

前美駐華大使談貿易戰：川普在玩一場「等待的遊戲」

遭辱猴子抗議…縱火焚燒議會大樓、汽車　印尼巴布亞28人被逮捕

「關閉國會」引眾怒！英30城市數千人上街抗議　高喊：強生你真可恥

啃牆壁吞屎尿…小媽媽「爽約會11天」餓死1歲兒　被判刑「詭笑拍手」超毛

1.4公尺眼鏡蛇出沒公寓樓梯間！　社區大疏散、住戶1週不敢回家

中職／與李宗盛同場開唱　ØZI坦言有壓力

不斷更新／單局猛攻一輪、陳俊秀開轟　5局桃猿11比3統一

台南安平觀夕平台驚爆菲籍移工集體溺水　警消救起6人1人急救無效身亡

雨多產「巨無霸檸檬」....售價反比普通大小低377元！　加州農企曝背後真相　

世界武藝大師賽／跆拳團體賽進4強　中華隊將戰俄羅斯

獨／兒「人肉核彈」垂直重擊！她下體爆血...痛暈倒地　醫驚：這器官沒救了

時隔9年的合作！Supreme用刺繡＋陰陽設計，讓經典Nike SB Dunk Low重出江湖

中職／兄弟「尚勇」　洪總：看二軍就知道

大S 3歲兒子「暴風成長」近照曝光！　網驚：長大好多

國際熱門新聞

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵..

女童飯店泳池戲水！下秒「被吸水..

川普要求中國償還「清朝時期」債..

他曝：美向中國討清朝討債券是有..

扇貝游泳速度驚人　網：像奔跑假..

16歲殺手遭爆頭　腦漿+頭骨噴..

世紀謎船「恐怖號」海底身影曝光

13歲男童當爸樂歪　10年後現..

快訊／德州傳無差別槍擊　5死2..

才16歲！混血妹代表日本選世界..

郭台銘如何經營富士康能影響選情

韓國愉快死亡體驗帶你重生

電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延

川普對1120億美元中國商品加..

更多熱門

相關新聞

縱火建築物　印尼巴布亞28人被捕

印尼警方發言人卡邁勒（Ahmad Kamal）1日表示，在巴布亞省首府查亞普拉（Jayapura）已逮捕28人，他們被列為嫌犯，還有更多人面臨調查，「28人涉嫌破壞與燃燒財產，暴力、挑釁以及搶劫。」卡邁勒補充，巴布亞省目前的局勢較為平靜。

警把18歲女孩銬在後座輪流上　緩刑5年

色男硬上老情人　地院法官判2年

色姊夫逼14歲小姨子洗鴛鴦浴

印度化工廠爆炸起火　8死數十傷

關鍵字：

性侵強制性交印度東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網友選它：拉爆

「肥胖部位圖」驚曝光！營養師：少吃2樣瘦爆

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

有小孩後不敢住三重蘆洲新莊？爸媽：8+9一堆

玲玲、劍魚颱風可能接連生成　周三起變天

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

好市多中和店將實施新政策　網推爆

22歲男想破處！她淚崩：友情被精蟲毀了

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵洩慾

安宰賢「一週公開對話」確定放鳥

脫衣進廁所　門秒被行李箱監禁

《玩很大》羚小鹿素顏+低胸睡衣拼了

店員辣翻！他吃早餐「配水蜜桃」

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

18歲男挾持正妹...特警槍藏胯下擊斃

更多

最夯影音

更多

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面