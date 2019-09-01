台青西遊記／赴陸讀醫科　台中大男孩先做好「熬12年」準備

記者蔡紹堅／杭州報導

台中一中畢業的那年，郭衍劭獨自一人來到杭州，成為浙江大學醫學系的大一新生，目前在浙一醫院擔任實習醫生。登陸之前，郭衍劭就知道，大陸的醫科文憑不被台灣承認，所以很早便決定未來要在大陸行醫，「想在大陸當上大醫院的正式醫生，必須讀到博士，雖然花的時間長，但我看好這裡的未來性，且堅持了這麼久，不能輕易走回頭路！」

▼醫科所需的知識量大，郭衍劭一有空閒，就會拿出醫書研讀。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

郭衍劭是以高中學測成績申請上浙江大學的，相較於台灣醫科的7年制（近年改制為6年），在大陸5年就能畢業，成為他來大陸讀書的主因。不過，早2年畢業，並不意味著能比較輕鬆，郭衍劭表示，醫科要吸收的知識量非常大，少了2年，等於要在更短的時間內完成學業，「我們經常上課到很晚，下課後還要復習、預習，幾乎每天都看書到凌晨，才能跟上學校的進度。」

▼整理病歷是郭衍劭每天的例行工作。

大學醫科這5年，郭衍劭幾乎都在「苦讀」中度過，且即使已經很拚了，成績仍比不上那些「學霸」同學，「大陸學生在學習上非常積極，還記得開學第一天，我特別提早10分鐘到教室，想說應該算早了，沒想到一進去，座位都已經坐滿了，問了才知道，他們都半小時，甚至一小時前就到教室準備，真的是震撼教育！」

課業上的壓力常讓郭衍劭感到吃不消，他說，有時已經很努力了，但考出來的成績仍不理想，就會懷疑自己，甚至想要放棄，「放棄的念頭出現過很多次，可是只要想到，都已經來到大陸，又堅持了這麼久，放棄的話，前面的辛苦等於白費，就又有了力量。」

▼讀書壓力較大時，郭衍劭喜歡到西湖散心。

郭衍劭已經在浙一醫院（浙江大學附屬第一醫院）實習兩年，談到兩岸醫院的差別，他認為最明顯的就是在「人」上面，「大陸省份多，各地都有自己的方言，不是每個病人的普通話都很好，有一次，一位病人用方言說自己有心臟病史，但正好『心臟』的方言我聽不懂，就沒有記錄到，幸好後來有聽得懂的護士提醒，之後也就知道，在溝通上要更有細心、耐心。」

對於有意來大陸讀醫科的台灣學生，郭衍劭建議，一定要做好長期在大陸發展的心裡準備，因為大陸的醫科文憑在台灣不被承認，且想在大陸的大醫院當上正式醫生，必須有博士文憑，「雖然大學只要5年畢業，但後續再加上碩士3年、博士3年，全部讀下來，最快都要花費11、12年，跟台灣相比，差了至少一倍的時間。所以，若確定自己想在大陸發展，又有耐心熬下去的話，就來吧！」