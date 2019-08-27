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網公約見面　「白富美人妻」怕真相曝光…迷暈20歲甜美妹妹讓對方性侵

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▲喝醉,正妹,喝酒,狂飲,OL。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲胡女在網路自稱是一名年輕貌美的少女。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省舟山市新城一名胡姓人妻搞婚外情，假裝是「白富美」和一名「網公」網戀，被要求見面約會，她擔心照片和本人落差太大，竟迷昏20多歲、長相甜美的遠房妹妹，將妹妹送到對方家中給網公性侵。胡女躲了5年，最近終於落網。

《都市快報》報導，胡女1982年出生，祖籍在黑龍江，2013年6月嫁到新城某社區，並落戶在舟山，她同年在網路認識一名在舟山打工的山東籍郇某（化名）。

胡女在網上自稱是一名年輕貌美的少女，兩人在交談甚歡之下，感情迅速升溫，甚至還有了金錢上的往來；由於對方好幾次提出來想見面，她怕他起了疑心，拒絕好幾次後終於同意。

但胡女覺得自己的相貌和在網路提供給郇某的照片差很大，萬一見面之後，被對方覺得太醜怎辦？正巧，她的一名20多歲、長相甜美的遠房妹妹王某（化名），從老家過來舟山投靠自己，且還未找到工作，因此動了歪腦筋。

▼胡女在甘肅的藏身之處。（圖／翻攝《都市快報》）

網公約見面　「白富美人妻」怕真相曝光…迷暈20歲甜美妹妹給對方性侵。（圖／翻攝《都市快報》）

▼胡女被警方逮捕。（圖／翻攝《都市快報》）

網公約見面　「白富美人妻」怕真相曝光…迷暈20歲甜美妹妹給對方性侵。（圖／翻攝《都市快報》）

之後，胡女就向妹妹提出自己的想法，勸說其代替自己前去約會，但遭拒絕，她竟在對方的飲料裡下藥，把失去意識的妹妹，帶到郇某位於新城的出租房後離開。郇某見年輕貌美的人躺在眼前，因此性侵，殊不知並非「網婆」。

案發後，郇某很快被新城警方抓捕歸案，2014年被舟山定海區人民法院依性侵罪判有期徒刑5年。涉嫌從犯胡女被取保候審，她在取保期間潛逃。

多年來，新城警方持續偵查，終於在今年7月得到線索，發現胡女潛逃至甘肅隴南，以其妹妹的身分生活。8月12日，警方前往隴南，在胡女的住處逮人。

胡女當場交代當年的犯罪事實，目前被帶回新城公安分局，因涉嫌性侵罪被定海區人民法院依法決定逮捕，並擇日宣判。

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