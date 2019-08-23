手術麻醉後…性侵250童拍片！法國最大戀童癖醜聞　揭發名醫「變態私密日記」

▲法國名醫麻醉兒童患者性侵，受害者多達250人。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

法國知名醫師66歲史考奈克（Joel Le Scouarnec）被指控性侵兒童，如今警方查出史考奈克的日記發現，他會趁麻醉兒童病患的期間下手性侵，同時錄影收藏，執業30多年來荼毒了250名兒童，恐怕是法國有史以來最嚴重的戀童癖醜聞。

綜合外媒報導，2005年，史考奈克曾因擁有兒童色情影像被判4個月緩刑，2017年時，則被指控性侵2名4歲及6歲的女童，因此遭到逮捕，隨後停業。當時史考奈克否認性侵，只承認與女童有「異常行為」。

不過警方沒有放棄，持續調查竟揭發驚人證據，警方找到史考奈克的私人日記！日記中描述了史考奈克如何趁麻醉兒童病患時，性侵這些失去意識的孩童，並拍攝整個過程收藏，至今受害的男女兒童超過250名，中間還有許多受害兒童並不知道自己慘遭毒手。

Thibault Kurzawa, avocat de Joël Le Scouarnec au micro de Pasacal Foucaud et Joël Bouchon. - https://t.co/9vJF9Hf7eb pic.twitter.com/OHlasIUq4V — PauseFun (@pausefun) August 20, 2019

警方尋找這些受害者，其中一名女童透露，自己是在闌尾炎手術後遭到史考奈克性侵，「他還向我描述了他的感受、他的快樂，我感覺這就像下了地獄」。受害者代表律師薩塔（Francesca Satta）則說，這些日記的內容非常變態。

雖然史考奈克承認自己行為不恰當，但否認自己真的犯下日記中的罪行。史考奈克的代表律師庫扎瓦（Thibault Kurzawa）聲稱，這日記只是史考奈克虛構的作品，「無論這些幻想多麼令人作嘔」。

如此驚人的性侵案恐是法國最嚴重的戀童癖醜聞，目前史考奈克已被還押，將於今年冬季接受審判。