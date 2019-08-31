「抗中保台」聲援香港　彰化綠營：台灣應該發揮人道救援

▲彰化綠營聲援香港，希望政府人道救援。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化前縣長魏明谷、抗韓戰將陳柏惟、台灣媽媽陳秀寶，31日召開「即刻救援大聲港」記者會，針對香港反送中運動中，暴警的不人道行為提出譴責，更希望能敦促政府，盡快提出具體的聲援計畫，陳柏惟呼籲我們聲援香港的最佳辦法，就是在2020投出正確的選票，讓抗中保台的候選人能繼續守護台灣的民主淨土。

▲綠營聲援香港反送中。（圖／記者唐詠絮攝）

魏明谷指出，香港反送中抗爭已經持續快3個月，就在前2天甚至有香港議員、學運領袖紛紛遭押遇襲，情事越來越緊張，更可怕的是中共政府專制獨裁已經數位化，透過網路工具的運用，監控如影隨形，今天不挺香港，明天專制獨裁極權的數位監控，就是你我最大的噩夢。

▲陳柏惟希望人民2020用選票決定台灣未來。（圖／記者唐詠絮攝）

陳柏惟則說明中國對台灣的計畫，目前A計畫是讓中國代理人的總統當選，如果無法達成則是透過B計畫，讓願意與中國合作的立委多當選幾席，方能藉由法律與政策上的制定修改，使中國統戰的期程前進好幾步。

陳秀寶表示，她的孩子正是大學階段，對於香港青年朋友的處境，她以媽媽的心情提出呼籲，希望能為這些青年朋友準備好後續就學、就業及安置的環境。陳秀寶認為，對於對抗極權的民眾施以人道救援，在世界上已經有過不少案例。台灣許多民主前輩也都曾因黑名單受過其他國家的照顧，在香港民眾受難的這時候，台灣更應該發揮人道救援的精神，幫助香港。

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