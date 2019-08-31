剛墮完胎！前男友撲身強逼「無套壞壞」　她無力反抗...淚喊：不是說要保護我

▲葉男不顧女友剛墮完胎，竟強壓硬上得逞，遭判刑2年。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／桃園報導

葉姓男子2018年4月間與前女友靜靜（化名）躺在家中床上聊天，卻突然色心大起，不顧靜靜才剛做完引產手術，竟強壓硬上她，期間靜靜崩潰質問「你不是說要保護我嗎？」但葉男仍沒帶套硬上得逞。事後葉男心生愧疚自行投案，桃園地院則依強制性交判他2年徒刑。

判決書指出，葉男與靜靜是高中同學，2017年3、4月間交往成為男女朋友，並於2018年4月間分手。然而，2018年4月14日上午11時許，2人在葉男家房間的床上聊天時，葉男突然性慾大起，不顧靜靜才剛做完引產手術，就想要來一發。

起初，靜靜表示，只要葉男戴保險套，就同意與他發生關係，但葉男聽完後卻仍撲向靜靜，不顧她尖叫反抗，還大喊「你不是說要保護我嗎？」直接無套硬上得逞。事後葉男良心不安，自行到住家附近派出所投案，表示自己性侵了靜靜，並願意接受裁判。

法院審理後，認為葉男與靜靜為前男女朋友關係，卻為了滿足一己私慾，不顧對方反抗硬上得逞，造成靜靜身心因此受創，而雖他事後感到後悔，曾多次向靜靜道歉，但至今仍未獲得原諒，因此依強制性交罪判處他2年有期徒刑。全案可上訴。

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