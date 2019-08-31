堂姊獲遺產...他秒流口水！誆合夥狂撈「600萬」　她帳戶全空驚喊：被騙了

▲洪男得知堂姊獲600萬遺產，竟誘騙她交出存摺，7個月詐領一空，下場GG。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／台中報導

洪姓男子在得知叔父死後，留下近600萬遺產給有智能障礙的女兒小君（化名），便不斷到智能發展中心獻殷勤，又得知堂姊小君嚮往中心外生活，洪男竟假借帶她外出，將其騙到郵局辦理存摺掛失補發及提款卡，再勸誘小君將存摺及印章交給他保管，事後再將小君戶頭存款領光。台中地院審理後，依詐欺、偽造文書罪判洪男3年11月徒刑。

判決書指出，洪男叔父2015年過世，留下了患有輕度智能障礙的養女小君，並由南投縣政府出任其監護人，而洪男母親則將小君安排入住智能發展中心接受輔導及照護。

然而，因洪男叔父死後留有債務及房產，在經過台灣銀行聲請法拍漿價金分給債主後，留下的582萬餘元遺產，也全都撥入小君的郵局帳戶。事後洪男得知此事，便經常到中心探望小君。

直到2011年1月27日，洪男帶小君離開中心，還將她到到郵局去辦理存摺、印章掛失及補領手續，還以合夥開咖啡店、幫忙保管帳戶存摺、帳戶、提款卡為由，要小君將存摺等交給他保管，還把小君安排在台中與自己同住。

原本就相當嚮往中心外生活的小君，被接出中心後非常開心，但她卻沒想到父親的遺產早已被堂弟覬覦許久，從2011年2月至9月間，每天被洪男提領最高10萬元，前後共得手了493萬9千元。

洪男事後到案辯稱，是小君自己想離開中心，且又怕弄丟存摺等，才將東西全交給他保管，且2人是合夥開咖啡店，且用錢都有經過小君同意，「因為我有負債，帳戶內不能有錢，就把領的錢先放在家裡，後來把錢都用在開咖啡店云云。」

對此，小君則供稱，「我很相信他，他告訴我說他要領錢的話會告訴我，但是沒有告訴我，我被騙了」。

法官事後調查，洪男自2011年2月開始就密集提領小君帳戶的存款，但咖啡廳卻一直到同年11中才營業登記，且資本額還僅22萬元，銷售額僅6萬6560園，支出單據也僅有3萬2250元，但小君卻出資至少5百萬元，明顯不成比例。

法官審理後，認為洪男利用小君對他的信任，以及對任何事物的辨識能力有限的情況下，誘騙對方交出存摺等，進而盜領存款高達586萬7千元，且事後還否認犯行，更完全沒有將錢還給小君，因此依詐欺、偽造文書罪判他3年11月徒刑。全案可上訴。

【更多新聞】

剛墮完胎！前男友撲身強逼「無套壞壞」 她無力反抗...淚喊：不是說要保護我

影／「火爆水蛙」身背「4條通緝」躲嘉義！涉跨年夜為500萬債 彰化開轟當鋪50槍

嘉義槍擊案！他遭步槍抵胸挾持30mins 逃出顫抖喊：逃過此劫「我要戒賭」！