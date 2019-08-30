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87歲阿嬤打零工30年只為買輛救護車　背後原因超感人

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▲▼王游秋香將救護車交給桃園聯新醫院，希望院方能好好利用車輛救人。（圖／取自聯新國際醫院臉書）

▲王游秋香將救護車交給桃園聯新醫院，希望院方能好好利用車輛救人。（圖／取自聯新國際醫院臉書）

記者游宗樺／桃園報導

桃園市平鎮區一位高齡87歲的王游秋香阿嬤，有感於當年因為醫療不足及交通不便，導致母親因病逝世的遺憾，為避免有其他人有同樣遭遇，王游秋香立下志願，希望有朝一日能捐出救護車。而王游秋香平日靠著微薄的家庭代工收入，一點一滴存下買車錢，歷經30多年的省吃儉用後，終於存下200餘萬元，買下一輛救護車捐給桃園聯新醫院完成夢想。

王游秋香回憶，30多年前自己母親半夜突然全身痙攣且意識不清，但因為交通及醫療資源不足，一時間找不到救護車送醫，延誤了治療的黃金時間讓母親病逝，這個遺憾促成王游秋香發下宏願，希望能捐助一輛救護車，不再讓這類的憾事發生，「雖然無法挽救自己的母親，但希望可以救助其他的人」。

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由於王游秋香學歷不足且年紀大，無法像上班族班工作存錢，只得靠打零工及接家庭代工糊口，同時一點一滴的慢慢存錢。王游秋香說明，手工編製藤椅坐墊1個可以賺2元、藤桌墊賺3元，包裝狗皮藥膏3000片賺2元，釘木箱4個邊角賺0.5元等，就這樣靠些許零錢慢慢存下買救護車的錢。

▲▼王游秋香將救護車交給桃園聯新醫院，希望院方能好好利用車輛救人。（圖／取自聯新國際醫院臉書）

▲王游秋香將救護車鑰匙交給桃園聯新醫院。（圖／取自聯新國際醫院臉書）

經過25年的積累，王游秋香終於存到了150萬元，但沒想到隨著科技進步，基本型的救護車配備稍嫌不足，因此動念要跟上時代，改捐設備先進的頂級救護車，但一輛車卻要價至少200萬元，於是她又花5年多存下50多萬元，聚沙成塔終於成功籌到200萬元，再透過桃園聯新醫院社工洽談購救護車捐醫院事宜。

而29日王游秋香親手將救護車鑰匙，交到桃園聯新醫院院長黃忠智手中，她說，為了紀念就醫不及而過世的母親，希望這輛救護車能彰顯對社會的大愛。對此，黃忠智表示，院方會好好利用這輛救護車，盡力救治每個病患，同時，這輛救護車將搭載擔架、氧氣供應設備、抽痰機等急救器材，規劃將救護車加入機場醫療中心陣容，支援國際醫療與緊急後送服務，照顧國內外民眾的健康。

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