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「觀」見下一秒！救護車裝「電眼」抗死角　分秒必爭防車禍

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▲▼救護車加裝行車電眼輔助系統。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲行車電眼輔助系統榮獲台北市政府創意提案「精進獎」冠軍。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

消防隊員每次出勤都必須與時間賽跑、搶救人命，為了避免途中發生車禍，台北市消防局高救隊自行設計出在救護車上加裝「廣角鏡頭」，幫助駕駛預見行車視野死角，減少事故發生，提升病患治療率。這項設計也榮獲台北市政府108年度創意提案「精進獎」冠軍。

▲▼救護車加裝行車電眼輔助系統。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲救護車加裝電眼，視野角度大增！（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

消防局指出，該設計名為「行車電眼輔助系統－『觀』見下一秒」，由第三大隊副中隊長洪修琳與隊員陳奇錄及趙崇易組成，3人利用勤餘時間蒐集、分析資料，運用巧思先行加裝試辦，半年後才提報參賽，並順利自12個入圍第二階段市府各局處菁英團隊中，脫穎而出榮獲冠軍！經實測發現，原可見視野角度僅為30度，加裝電眼後，「70度」內就可預見死角來車。

消防局表示，運用科技輔助提升行車安全是長年以來努力的目標，但也呼籲用路人行駛途中，聽聞消防救護車警報聲響時，應謹記「停！看！聽！」口訣，禮讓消防救災、救護車優先通行。

▲▼救護車加裝行車電眼輔助系統。（圖／記者孫于珊翻攝）

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