竹聯3煞KTV酒後如廁…「214→213」誤闖包廂！遭驅趕惱羞抽刀砍3人

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市景美、羅斯福路六段一處連鎖KTV今（2日）清晨7時許傳出砍人鬥毆案，警方初步調查，鄒男、洪男、謝男3人原本在2樓的214包廂歡唱飲酒，但外出上廁所後卻因酒醉錯走進隔壁的213包廂，因而爆發口角衝突，闖入方其中一人惱羞成怒，憤而掏出折疊刀揮砍，造成3名男子受傷，所幸經送醫治療後並無生命危險；而這把砍人的刀械究竟是誰持有，警方目前仍在調查中。

▲3名男子在KTV中歡唱，卻因酒醉走錯包廂，進而釀成流血砍殺衝突。（圖／記者張君豪攝）

警方指出，2日凌晨時分，鄒男、洪男、謝男3人到KTV歡唱飲酒，7時許3人乘著醉意走出214包廂如廁，不料回程時卻因酒醉而錯進隔壁的213包廂。當時包廂內的劉、翁、高3名男子見到陌生人闖入嚇了一跳，當即起身驅趕3人離開，因此爆發激烈口角衝突。

闖入的3名男子被趕後惱羞成怒，其中1人還掏出隨身攜帶的折疊刀，朝著劉、翁、高3人揮砍，當場濺血。警方獲報後立即調動警力到場，將涉案的3名男子壓制，並立即將受傷的3人分別送往萬芳醫院、台大醫院治療，雖然3人腿部、頭部遭劃傷，但經就醫後幸無生命危險。

警方指出，當下趕抵現場壓制後，已立即將3人帶回偵辦；初步了解，鄒嫌等3人為新店區竹聯幫平堂新生代成員，但由於目前3嫌仍然半醉半醒，究竟這把傷人的折疊刀是誰所持有、確切事發經過為何，後續仍待調查釐清。

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▼警方獲報後趕抵現場，將涉案的3名男子壓制。（圖／記者張君豪翻攝）

▼涉案的鄒姓嫌犯（白衣者）遭警方帶回警局。（圖／記者張君豪翻攝）

