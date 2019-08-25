交通也要快速通關！　伊朗有錢人濫用救護車當小黃成常態

▲伊朗救護車近期載有錢人的機率比病患還高。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳宥芯／綜合報導

伊朗首都德黑蘭近期僱用「救護車」當作自己的私家車和小黃已成為最新趨勢，即使是知道這種行為非法，且1趟的費用就高達1名教師1個月的薪水，但當地有錢人認為只要可以避開令人煩悶的交通堵塞，一切都是值得的，對此，許多民眾開始抗議，並強制要求政府進行管制。

據The New York Times報導，造成「救護車」被濫用的原因為，德黑蘭現今約有1400萬人居住，由於自古以來不受監控和管理的建設發展，導致當地成為世界上交通堵塞和汙染最嚴重的城市之一，民眾每天要行徑的主要高速高路彷彿是大型停車場，甚至原本只要開車10分鐘的路程，卻要花費2小時的時間才抵達。

納吉（Naji）救護車公司老闆拉黑米（Mahmoud Rahimi）表示，這種現象近期已成為常態，他們接到私人請求的電話也持續1年了，其中包括富人、演員、運動員等，甚至有時連家教都需要，不過他們對外一律表示，服務對象僅供病人，並沒有提供出租車服務。對此，還有其他家救護車公司也表示，類似的情況一直重複再發生，造成民眾現在對於要不要讓路感到非常困擾，甚至有時候還會阻擋到真正需要搶救的車輛。

拉黑米還表示，近期他看到越來越多的民眾拒絕讓路給救護車先走，原因是普遍民眾認為車內所載的人並非緊急患者，而可能是要去做造型的名人。此外，也有網友表示，伊朗計程車的App「SNAP」應該要提供「救護車選項」才符合流行。

不過，據伊朗媒體表示，目前德黑蘭總檢察長已經下令禁止濫用救護車的行為，若是犯法者，警方將會取締並開罰請求者，救護車公司則會面臨官司問題。