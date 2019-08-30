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喀什米爾村民遭虐！「雙腿全變紫黑色」…3種凶器曝光　印度軍方：不實謠言

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▲▼喀什米爾衝突。（圖／路透）

▲喀什米爾特殊地位被取消時，該區穆斯林民眾紛紛走上街頭抗議。（圖／路透）

 記者張靖榕／綜合外電報導

印度境內唯一穆斯林地區、西北邦查謨（或譯查摩）與喀什米爾（Jammu and Kashmir）傳出，許多村莊的村民遭人用棍棒和電纜毆打痛抽，還被施以電擊。BBC記者哈希米（Sameer Hashmi）獲報後走訪，親眼看見了村民身上恐怖的傷痕，經村民透露，毆打他們的正是印度軍方。不過印度軍方否認這項指控，稱它是「毫無根據且未經證實」的謠言。

印度政府5日由總統柯文德（Kovind）簽署的《307條款》廢止案，將憲法賦予喀什米爾地區的特殊地位取消，直接畫為聯邦行政區，同時宣布取得喀什米爾恐怖攻擊情報，立刻頒布緊急命令，隨即調動上萬名兵力進入該地區。撤離印度教徒及觀光客後，軍隊切斷了喀什米爾的電信網路，宣布無限期停班克、限制居民出入，更軟禁當地政治領袖，實質上封鎖該地區至今已經3週。

身為當地多數居民的穆斯林也因為條款遭撤銷群情激憤，爆發大規模示威活動，超過500人被印度安全部隊逮捕，還有示威者因躲避警察追捕跳河喪命。政府宣布命令3天後，印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，由於查謨與喀什米爾及拉達克（Ladakh）地區長期處於自治狀態，反而成為恐怖主義的溫床，因此才會作出這項歷史性的決定。大膽的作為得到印度主流媒體以及大多數民眾的支持，但這項舉國正面看待的命令底下，暗藏著人間煉獄。

▲▼喀什米爾衝突。（圖／路透）

▲印度政府增派1萬名兵力進駐喀什米爾，印度安全部隊在區域內執行搜查等任務。（圖／路透）

根據BBC報導，目前喀什米爾地區已經被捕人數已超過3000人，包括當地政治領袖、商人及示威者。BBC記者哈希米到該地區南部6個傳出受虐的村莊實地查訪，這些村莊在過去幾年內已經成為穆斯林分離主義者的武裝據點。

哈希米指出，村莊裡的許多居民都有受到夜間襲擊、毆打和虐待的紀錄，而當他想和醫生及當地醫療機構核實這項紀錄時，竟然都被打了回票，只能透過村民們一一向他展示身上的傷，有的背上有亂棍抽打的痕跡，有的雙腿佈滿大片瘀青。其中一座村莊的村民們透露，就在行政命令宣布後一小時內，軍方已經挨家挨戶開始進行搜查了；一對兄弟在半夜被叫醒，他們被帶到戶外和其他10幾個村民集中在一起，接著事情就發生了。

不敢具名的受害者回憶當時情況，「他們把我們痛打一頓。我們問『我們到底做了什麼』？」他們告訴哈希米，「你可以去問村裡的其他人看我們是不是在說謊，看我們到底有沒有做錯什麼。打我們的人不想聽也不想說，他們就是一直打。」

村民們表示，就算他們完全不明白自己到底哪裡做錯了，軍方仍舊打遍他們全身上下，除了拳打腳踢還動用棍棒和電纜痛抽，甚至電擊他們。所有受訪的村民們一致認為，如此殘忍對待他們的就是印度安全部隊，為的是恫嚇村民，讓他們不敢站出來抗議。

印度軍方在給BBC的一份聲明中指出，這些指控都是未經證實且毫無根據的；陸軍發言人阿南德（Col Aman Anand）表示，我們從來沒有正視這些指控，因為這很有可能是敵對因素（勢力）散布的謠言。

喀什米爾局勢的遠因

印度與巴基斯坦1947年協定分治後，巴基斯坦派兵攻占希望保持獨立、同為人民多數信仰伊斯蘭教的喀什米爾，但是當時統治喀什米爾、信仰印度教的大君（國王）辛赫（Hari Singh）則逃往印度求助。

為獲得印度協助，辛赫同意喀什米爾併入印度，印巴因而各自宣稱擁有整個喀什米爾主權，並導致3次印巴戰爭中就有兩次跟喀什米爾有關。印巴目前各占領一部分喀什米爾，爭端持續至今，也讓克什米爾成為南亞的火藥庫。

印度在辛赫同意克什米爾併入後出兵克什米爾，擊敗巴基斯坦軍隊，雙方在聯合國1948年介入調停下停火，隔年確認停火線，印度於是在所控制3/5的喀什米爾土地上設置查謨與喀什米爾省管轄。

印度控制的喀什米爾分為3個部分，以穆斯林居多數的喀什米爾山谷，以印度教徒居多的查謨，還有以佛教徒居多的拉達克。

▲▼旅客撤出喀什米爾（圖／路透）

▲外國旅客準備搭機回國。（圖／路透）

《307條款》撤銷的近因

1.印度與巴基斯坦的衝突頻繁，在《307條款》被宣布廢止的前3天，印度對喀什米爾地區發出「恐怖威脅」警報，宣稱擊斃了5名巴基斯坦武裝分子，並要求「人民立刻撤出」。警報發出後，至少20萬名工人、旅客及印度教朝聖者紛紛動身離開，一度造成機場堵塞；然而巴基斯坦當局反駁武裝分子被擊斃的消息，嚴厲指責新德里當局「明目張膽地說謊」。

當時英國《衛報》即報導，新德里當局證實已派1萬名軍人前進喀什米爾，外界也擔心此舉會破壞憲法賦予該地區的特殊地位。8月5日，總理莫迪乾脆拔除外界擔心的根據 ─ 直接廢止《307條款》。

2.BBC報導，喀什米爾其中一個行政區在今年2月發生恐怖爆炸案，一名自殺炸彈客引爆身上炸彈，與40名印度軍人同歸於盡。印度與巴基斯坦的緊張情勢直線上升，瀕臨戰爭邊緣。爆炸案發生地點與2016年7月8日，知名的喀什米爾激進分離主義份子、22歲反抗軍瓦尼（Burhan Wani）喪命的行政區是同一個，當年有許多憤怒的青年加入反抗軍行列準備與瓦尼並肩作戰。

▲▼知名的喀什米爾激進分離主義份子、22歲反抗軍瓦尼（Burhan Wani）。（圖／翻攝自網路）

▲被視為反抗軍傳奇人物的瓦尼（Burhan Wani），在一場和印度軍方的駁火中喪命。（圖／翻攝自網路）

3.抱持著印度教國族主義的總理莫迪，於2014年選舉大勝，並在2019年5月23日順利連任，當時人氣高漲不下。不過莫迪於2016年所主導的《廢鈔令》，廢除了印有聖雄甘地的500盧比和1000盧比紙鈔，卻回火傷到自己，燒毀了他當初對選民的承諾，依舊無法提振印度經濟。

莫迪當時廢鈔的理由是要打擊國內非法流通，他聲稱毒品、違禁品等的非法買賣影響經濟成長，而廢除紙鈔是要讓非法市場無法交易，藉此擺脫經濟拖累，讓印度GDP成長能夠一飛沖天；然而廢鈔令對庶民市場打擊更大，因為500盧比和1000盧比正是民間最常使用的紙鈔。

儘管他所領導的印度人民黨（BJP）在5月大選中壓倒性勝出，但到了6月就被公民團體「民主改革協會」（Association of Democratic reform）的調查報告踢爆，下議院當中有將近43％的人涉及刑事訴訟，其中和性侵、謀殺或謀殺未遂案件有關的人數更超過四分之一。因此輿論認為，喀什米爾的緊張情勢是真，但莫迪此時廢止《307條款》更是讓自己名正言順轉移國內壓力焦點，並透過展現強硬手段重新取得選民支持。

▼ 印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／達志影像／美聯社）

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