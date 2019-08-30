韓國瑜反擊打氣爆「帝王條款」　康裕成酸：打到朱立倫、傅崐萁

▲韓國瑜競選辦公室召開記者會反擊，要陳菊出面解釋氣爆捐款的「帝王條款」。（圖／記者洪靖宜攝）

記者黃翊婷／綜合報導

韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華及孫大千29日召開記者會，指出時任高雄市長的陳菊只出席2分鐘，就敲定「氣爆捐款作業」，更要求應該出面講清楚所謂的「帝王條款」是從何而來。民進黨高雄市議員康裕成同日晚間在臉書PO文反酸，「國民黨打高雄氣爆，除了打到江宜樺，還打到朱立倫、侯友宜、傅崐萁！」

韓國瑜競選辦公室指出，731高雄氣爆有來自全國人民善款約45億6千萬元，在非指定用途善款上共計55案、41億元，但善款的使用卻有購買電腦、傳真機等辦公室用品，「如果沒有政黨輪替，這些真相是不是就石沉大海？」況且當年擔任高雄市長的陳菊，在市政會議上只主持2分鐘，之後則交由時任副市長的李永得主持，19分鐘後「氣爆捐款作業」就定案了，「陳菊為何沒有親自主持？為何該場市政會議，劉世芳、鍾孔炤、陳金德、丁允恭、許立明通通公假？這些人剛好都是陳菊的子弟兵，從公文的簽核到市政會議的主持，這麼完美切割？」

而對於韓國瑜競選辦公室要求陳菊出面說明「帝王條款」從何而來，民進黨高雄市議員康裕成29日晚間在臉書PO文反酸，第一句話就是「到底國民黨要打臉自己幾次？國民黨打高雄氣爆，除了打到江宜樺，還打到朱立倫、侯友宜、傅崐萁！」

▲康裕成酸韓國瑜反擊卻命中朱立倫。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

康裕成解釋，新北八仙塵爆以及花蓮震災的善款管理作業要點，運用範圍都有「其他經本會審核通過之必要經費」，這不是帝王條款，而是一條未來若有其他未盡事宜，在相關監督下可讓善款發揮最大效益的條文，很多各類的公共事務基金都有一條通用條文，韓國瑜競選辦公室第一次在高雄開記者會，卻連搞出兩大烏龍，「一個是不知道陳菊是陪江宜樺勘災，一個是不知道國民黨自己執政的縣市善款也有這一條條文。」

康裕成接著指出，高雄市政府要求「善款委員會」改組，「我直接預言這個決策是韓總的末日」，假如為了選舉連善款委員都可以解聘，這些委員會裡包含重傷者、罹難者家屬、災區代表以及各界專家，委員會所做成的決議可由市府認定違法，「那又何必有善款委員會？誰又願意當委員？所有的善款委員們都是無給職，他們沒有領一毛薪水，犯不著被你們國民黨這樣糟蹋！」

▼康裕成臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／康裕成）