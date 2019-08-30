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彭政閔最終戰！韓國瑜親送「市長簽名球」　罕見舉動震驚球迷

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記者柯沛辰／高雄報導

中華職棒2019年在高雄澄清湖球場最後一戰，也是明星賽人氣王彭政閔職棒生涯在家鄉高雄最後出賽。賽前，市長韓國瑜到場頒贈榮譽市民證書，臨時加碼送了一顆自己的簽名球，前後未致詞就匆匆離開，全程約1分多鐘，讓部分球迷是既傻眼又尷尬，現場掌聲、噓聲交雜，PTT棒球版則是罵聲不斷。

中華職棒今年球季高雄最後一戰29日在澄清湖球場，由中信兄弟客場出戰統一獅，也是41歲彭政閔生涯最後一次在高雄出賽，打完2019年賽季就將結束選手生涯。賽前，韓國瑜比預定時間提早來到棒球場，親自頒發榮譽市民證書給彭政閔，第一時間現場有許多歡呼聲，但也有球迷發出噓聲。

▲高雄市長韓國瑜和彭政閔 。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜（左）頒發榮譽市民證書、簽名球給彭政閔 。（圖／記者賴君欣攝）

行程上，原先只安排頒發榮譽市民證書，上頭寫著「彭政閔先生，感謝您長期為國內棒球的付出及努力，為新生代球員樹立典範，貢獻良多…」。不過，韓國瑜臨時加碼，又送上一顆有著自己準備的簽名球；最終從進場到頒獎，整個過程約1分多鐘，韓國瑜在隨扈陪同下匆匆離去，全程未致詞。

過程中，面對媒體追問，韓國瑜僅表示「這是他（彭政閔）在高雄最後一場比賽，我們一定要來感謝他」，但沒有回答其他問題。

▲高雄市長韓國瑜和彭政閔 。（圖／記者賴君欣攝）

▲頒發證書後，韓國瑜匆匆離開現場，全程1分多鐘。（圖／記者賴君欣攝）

消息傳回PTT棒球版，跨日連3篇相關貼文被噓爆。許多網友紛紛大罵，「送簽名是哪招」、「太扯了吧，他以為自己是誰」、「有夠天兵XD」、「本日最好笑」、「恰恰簽名送你還差不多」、「這球裡面有裝國家機器，保證動得很厲害」、「不是職業球員的人，送了職業球員一顆簽名球」、「自認簽名球有紀念意義，是自大？還是根本沒準備表揚品？」

其中，也有人緩頰，「不知者不罪」、「韓的幕僚問題比較大吧，到底在幹嘛」、「幕僚人呢？可以換掉了吧」、「除非是恰恰主動要求，不然還真沒看過」、「韓市長真的很貼心，因為他也不知道彭政閔喜不喜歡他，喜歡可以供奉在家，討厭也可以拿來當球打」。

據了解，球場上致贈禮物、表彰選手相當常見，但簽名球通常都是棒球相關人士簽名，較能凸顯簽名球紀念意義，所以這次由非業界人士公開贈送選手簽名球，可說是相當罕見。

▲高雄市長韓國瑜頒發榮譽市民證書且致贈簽名球給彭政閔。（圖／記者歐建智攝）

▲高雄市長韓國瑜所致贈的簽名球。（圖／記者歐建智攝）

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