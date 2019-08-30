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李佳芬吐苦水「黨中央沒幫忙」　吳敦義：不知道韓努力到哪了

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記者柯沛辰／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜近期聲勢不振，夫人李佳芬心疼丈夫頻受各界攻擊，對黨內整合進度頗有微詞，忍不住抱怨黨中央「沒幫忙」。黨主席吳敦義29日回應，這部分是雙方要去努力的，自認黨中央已經很努力，倒是不知道韓陣營有什麼進展。

藍營初選結束至今，黨內整合頻頻受阻，近期郭柯王結盟態勢悄悄浮上檯面，更讓基層備感焦慮，擔憂明年大選受到衝擊。事實上，吳敦義近日才指派副主席郝龍斌跟郭台銘溝通，韓國瑜也透過中間友人聯繫，但似乎都無功而返。

▲李佳芬拜訪永康國際商圈。（圖／記者李毓康攝）

▲李佳芬替夫抱不平，接受《周刊王》專訪時吐苦水「黨和中央政府沒人幫助他」。（圖／記者李毓康攝）

黨中央日前通過「禁止黑韓條款」，接連開除陳宏昌、楊秋興黨籍，又祭出黨紀，禁止黨員自行登記參選、替非提名人助選站台，但基層焦慮不減，要求開除郭台銘、王金平的聲音也不絕於耳，連李佳芬都在接受周刊專訪時大吐苦水，怨黨沒幫韓國瑜。

吳敦義29日回應，「（整合）是雙方都要努力阿，不是每個人都可以被馬上說服」。記者馬上追問「是你比較努力，還是韓國瑜他們自己比較努力？」吳敦義回答，「我只知道我們很努力，但是我不知道韓那邊到底努力到什麼進展了…」

▲國民黨主席吳敦義出席綠建築頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳敦義回應，整合要雙方一起努力，他不知道韓陣營的進度到哪裡了。（圖／記者林敬旻攝）

吳敦義說，國民黨中常會28日通過「2020總統與立委選舉黨員行為規範」，明定國民黨員若自行登記參選、違紀助選，視情節可停權2年以下或撤銷黨籍。若有黨員蓄意為之，「違反黨紀的規定，那當然依照規定處理，只要連署，有違紀的動作，可能就會觸犯黨的規矩。」

至於郭柯王結盟發展至此，黨內整合是否還有挽回的餘地？吳敦義語帶保留，「不能說沒有機會，也不保證有把握，但總是要去努力。」

不過，李佳芬28日開記者會回應雲林農舍爭議時，被記者問到黨中央是否有挺韓，她僅微笑回覆「黨都提名了，怎麼會不挺！」

▼李佳芬回應農舍爭議時，提到黨中央都提名了，怎麼會是不挺韓？（圖／記者傅誠攝）

▲▼ 李佳芬回應農舍 。（圖／記者傅誠攝）

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