韓國瑜競總反擊了！　陳菊只出席2分鐘「氣爆捐款作業」就定案



▲韓國瑜競選辦公室召開會。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華及孫大千，與國民黨立委提名候選人、國民黨立委提名候選人等人29日召開「731氣爆全國人民善款,We Care 陳菊市政府『爛用善款、糟蹋善心』抓到了?」記者會。指出在731高雄氣爆，時任秘書長李瑞倉擅自修改捐款作業要點草案，將行政費用改成只要委員會審議通過，費用通通都能支付，被質疑是「帝王條款」，孫大千更酸「套一句蘇貞昌院長的話，高雄市在那段期間沒有市長，也沒有副市長了嗎？這些人都去哪裡了？不會又在家裡睡午覺跟按摩了吧」。

▲韓國瑜競選辦公指出731高雄氣爆善款用途有問題。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

韓國瑜競選辦公室指出，731高雄氣爆，來自全國人民善款約45億6千萬元，在非指定用途善款，共計55案、41億元。這55案中有23案經費執行率都達100％，連核定數億元的經費，尾數為個位數皆能執行率百分百，但善款的使用卻有購買電腦、傳真機、繪圖機、照相機、影印紙、辦公設備、喊話器、電話機、文具用品、橡皮章、塑膠繩、檔案夾。



競辦指出，如果沒有政黨輪替，這些真相是不是就石沈大海。其中，社會局社會救助科於103年8月8日召開法規小組會議，審議高雄市政府八一石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點，並於9日將要點提送市政會議審議，但時任秘書長李瑞昌卻大筆一刪，擅自修改捐款作業要點草案第4點第10款，將行政費用，以本專戶總收入計算不超過千分之一為上限，修改為「其他經本委員會審核通過之必要費用」，等於只要委員會審議通過，費用通通都能支付。





另外，競辦更指出「這份草案是經由社會局法規小組會議，法制局也派員出席，再送局務會議通過。草案公文的決行是秘書長李瑞倉使用陳菊市長丁章代為決行，並且寫上一個大大的「可」字，競辦質疑「這麼重要的事情，難道不需由副市長、市長核可嗎？大筆一揮，45億的善款，變成可以任意挪用、爛用，原本規範行政費用的限制也被刪除」。



接著指出，同年8月12日市政會議，陳菊市長主持2分鐘後，9點02分就交給副市長李永得主持，整場會議只開19分鐘，9點19分就散會，捐款作業要點草案就這樣通過並函頒下達，質疑「陳菊為何沒有親自主持？為何該場市政會議，劉世芳、鍾孔炤、陳金德、丁允恭、許立明通通公假？這些人剛好都是陳菊的子弟兵，從公文的簽核到市政會議的主持，這麼完美切割？人民有知的權力，我們希望一切真相大白」。

▲韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華指出，「我們要請陳菊先跟所有的市民做個交代，跟廣大所有捐款的人交代，到底當天為何9點2分離開，為什麼這麼重要的善款，你授權給秘書長你連問都不過問，再來，我們要求李瑞倉要清楚的跟大眾說明白，你憑什麼？你又什麼樣的見解，跟你用什麼法律常識，改成只要經過委員會同意，可以是誰給你這樣的權限，陳菊市長你知不知道？高雄市政政府發生了什麼事情，還是你完全不清楚嗎？還是這是一個完美的分工、完美的切割在這裡，我們要求李瑞倉以及陳菊市長要跟大家說清楚」。

▲韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千。（圖／記者洪靖宜攝）

除了要求陳菊和李瑞倉出面出清楚，所謂「帝王條款」從何來，韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千「這麼重大的變更，為什麼是由李瑞倉一個人主導修改，市長不見了，副市長不見了，套一句蘇貞昌院長的話，高雄市在那段期間沒有市長，也沒有副市長了嗎？這些人都去哪裡了？不會又在家裡睡午覺跟按摩了吧」，另外，「為什麼這麼重大的事項，在市政會議裡，陳菊市長兩分鐘就閃人了，更湊巧的是所有的親信幹部在這一場會議全部都請假」。

孫大千指出「在善款發放的那一年，正是陳菊市長競選連任的前夕，這筆善款可以無上限，沒有限制的任意使用，對誰最為有利。請陳菊市長不要閃避、不要迴避、不要神隱，真相大白，從今天開始，這只是一個開始，從今天從此時此刻，我們會把在政黨輪替之後，所收集到所有的相關資料，很負責任的來跟我們社會大眾做一個說明、做一個報告」。