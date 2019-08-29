　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜競總反擊了！　陳菊只出席2分鐘「氣爆捐款作業」就定案

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲韓國瑜競選辦公室召開會 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲韓國瑜競選辦公室召開會。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華及孫大千，與國民黨立委提名候選人、國民黨立委提名候選人等人29日召開「731氣爆全國人民善款,We Care 陳菊市政府『爛用善款、糟蹋善心』抓到了?」記者會。指出在731高雄氣爆，時任秘書長李瑞倉擅自修改捐款作業要點草案，將行政費用改成只要委員會審議通過，費用通通都能支付，被質疑是「帝王條款」，孫大千更酸「套一句蘇貞昌院長的話，高雄市在那段期間沒有市長，也沒有副市長了嗎？這些人都去哪裡了？不會又在家裡睡午覺跟按摩了吧」。

▲韓國瑜競選辦公室召開會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜競選辦公指出731高雄氣爆善款用途有問題。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

韓國瑜競選辦公室指出，731高雄氣爆，來自全國人民善款約45億6千萬元，在非指定用途善款，共計55案、41億元。這55案中有23案經費執行率都達100％，連核定數億元的經費，尾數為個位數皆能執行率百分百，但善款的使用卻有購買電腦、傳真機、繪圖機、照相機、影印紙、辦公設備、喊話器、電話機、文具用品、橡皮章、塑膠繩、檔案夾。

競辦指出，如果沒有政黨輪替，這些真相是不是就石沈大海。其中，社會局社會救助科於103年8月8日召開法規小組會議，審議高雄市政府八一石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點，並於9日將要點提送市政會議審議，但時任秘書長李瑞昌卻大筆一刪，擅自修改捐款作業要點草案第4點第10款，將行政費用，以本專戶總收入計算不超過千分之一為上限，修改為「其他經本委員會審核通過之必要費用」，等於只要委員會審議通過，費用通通都能支付。

▲韓國瑜競選辦公室召開會 。（圖／記者洪靖宜攝）

另外，競辦更指出「這份草案是經由社會局法規小組會議，法制局也派員出席，再送局務會議通過。草案公文的決行是秘書長李瑞倉使用陳菊市長丁章代為決行，並且寫上一個大大的「可」字，競辦質疑「這麼重要的事情，難道不需由副市長、市長核可嗎？大筆一揮，45億的善款，變成可以任意挪用、爛用，原本規範行政費用的限制也被刪除」。

接著指出，同年8月12日市政會議，陳菊市長主持2分鐘後，9點02分就交給副市長李永得主持，整場會議只開19分鐘，9點19分就散會，捐款作業要點草案就這樣通過並函頒下達，質疑「陳菊為何沒有親自主持？為何該場市政會議，劉世芳、鍾孔炤、陳金德、丁允恭、許立明通通公假？這些人剛好都是陳菊的子弟兵，從公文的簽核到市政會議的主持，這麼完美切割？人民有知的權力，我們希望一切真相大白」。

▲韓國瑜競選辦公室 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華指出，「我們要請陳菊先跟所有的市民做個交代，跟廣大所有捐款的人交代，到底當天為何9點2分離開，為什麼這麼重要的善款，你授權給秘書長你連問都不過問，再來，我們要求李瑞倉要清楚的跟大眾說明白，你憑什麼？你又什麼樣的見解，跟你用什麼法律常識，改成只要經過委員會同意，可以是誰給你這樣的權限，陳菊市長你知不知道？高雄市政政府發生了什麼事情，還是你完全不清楚嗎？還是這是一個完美的分工、完美的切割在這裡，我們要求李瑞倉以及陳菊市長要跟大家說清楚」。

▲韓國瑜競選辦公室召開會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千。（圖／記者洪靖宜攝）

除了要求陳菊和李瑞倉出面出清楚，所謂「帝王條款」從何來，韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千「這麼重大的變更，為什麼是由李瑞倉一個人主導修改，市長不見了，副市長不見了，套一句蘇貞昌院長的話，高雄市在那段期間沒有市長，也沒有副市長了嗎？這些人都去哪裡了？不會又在家裡睡午覺跟按摩了吧」，另外，「為什麼這麼重大的事項，在市政會議裡，陳菊市長兩分鐘就閃人了，更湊巧的是所有的親信幹部在這一場會議全部都請假」。

孫大千指出「在善款發放的那一年，正是陳菊市長競選連任的前夕，這筆善款可以無上限，沒有限制的任意使用，對誰最為有利。請陳菊市長不要閃避、不要迴避、不要神隱，真相大白，從今天開始，這只是一個開始，從今天從此時此刻，我們會把在政黨輪替之後，所收集到所有的相關資料，很負責任的來跟我們社會大眾做一個說明、做一個報告」。

ET快訊
27歲女星被老公暴打！「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢
快刪！下載破億超紅App遭爆有「木馬惡意程式」
狠斷手腳原因曝！直播主疑背骨開台搶生意…「包龍星」3煞狂毆
ET總統民調／「郭柯王」32.8％領先蔡英文！韓國瑜排第三
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文答完台灣價值　柯文哲嗆：我以前做的哪一樣不符合？

ET總統民調／直球對決蔡英文　韓國瑜支持度從5月開始一路下滑

林洲民喊話大巨蛋勿放水　柯文哲：過不過都很複雜

柯文哲再度喊話民進黨：一定要派王世堅、簡舒培出來選

談青少年吸毒數據又被打臉　韓國瑜：數字是依毒防局報告

郭台銘傳「中秋起義」　柯文哲：等收到月餅才知道

花大錢買戰機難壯大產業　柯文哲：國防應發展網軍跟無人機

韓國瑜競總反擊了！　陳菊只出席2分鐘「氣爆捐款作業」就定案

快訊／吳敦義表態郭台銘「連署」就開鍘　蔡沁瑜嗆：對中華民國是好的嗎？

快訊／郭台銘傳「中秋起義」引爆政壇　蔡沁瑜：爭取台灣第三條路

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

蔡英文答完台灣價值　柯文哲嗆：我以前做的哪一樣不符合？

ET總統民調／直球對決蔡英文　韓國瑜支持度從5月開始一路下滑

林洲民喊話大巨蛋勿放水　柯文哲：過不過都很複雜

柯文哲再度喊話民進黨：一定要派王世堅、簡舒培出來選

談青少年吸毒數據又被打臉　韓國瑜：數字是依毒防局報告

郭台銘傳「中秋起義」　柯文哲：等收到月餅才知道

花大錢買戰機難壯大產業　柯文哲：國防應發展網軍跟無人機

韓國瑜競總反擊了！　陳菊只出席2分鐘「氣爆捐款作業」就定案

快訊／吳敦義表態郭台銘「連署」就開鍘　蔡沁瑜嗆：對中華民國是好的嗎？

快訊／郭台銘傳「中秋起義」引爆政壇　蔡沁瑜：爭取台灣第三條路

蔡英文答完台灣價值　柯文哲嗆：我以前做的哪一樣不符合？

私菸案偵辦遭疑「貼心迴護高層」　北檢回擊「無謂揣測打擊士氣」

打斷直播主手腳！包龍星先PO文怒轟...15hrs後發「126字聲明」：做了不良示範

林書豪自曝七月來台時首鋼已接洽　確定前先告知周杰倫

美網／費爸三大滿貫百場出賽　男網第一人

ET總統民調／直球對決蔡英文　韓國瑜支持度從5月開始一路下滑

屋況照「騙」很大！租屋族拒絕吃悶虧　付租前必做2件事

他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　10年後頹靡現況曝光

【郭柯王民調】鈕則勳／蔡穩坐綠營共主　郭柯聯盟箭在弦上

林洲民喊話大巨蛋勿放水　柯文哲：過不過都很複雜

政治熱門新聞

陳揮文直播曝《大話新聞》退通告..

「神秘買家」買李佳芬農舍！砸8..

柯文哲笑回館長「兩岸政策」：一..

韓：青少年吸毒52％　徐國勇打..

ET民調／蔡英文又多3%　持續..

ET民調／「郭柯王」32.8％..

李婉鈺宣布戒酒　喊話韓國瑜敢挑..

台南第六選區恐陷三腳督　蔡正元..

韓國瑜致電謝寒冰：追蹤器有苦衷

小英講晶晶體　急澄清：我沒影射..

林飛帆昔日戰友　回鍋北畜總座

快訊／郭台銘、王金平登記參選就..

ET民調／不分區立委黃國昌最吸..

ET民調／政黨票支持度　民眾黨..

更多熱門

相關新聞

孫大千：韓國瑜新選戰模式將用攻擊取代防守

針對2020總統大選選情，韓國瑜競選北部辦公室副執行長孫大千27日受訪時表示，不到最後關頭不會放棄整合，他不認為鴻海集團創辦人郭台銘前立法院長王金平會背叛國民黨，韓國瑜陣營也將以主動取代被動、用攻擊代替防守，展開新的選戰節奏。

民進黨、台聯達共識！台北松信、新北七星區共推立委人選

快訊／民雄大士爺文化祭傳氣爆火警

民進黨北市徵召高嘉瑜、許淑華　男神吳怡農再暫緩

民進黨21日召開中執會　艱困選區預計徵召高嘉瑜、許淑華、蕭美琴

關鍵字：

韓國瑜競選辦公室孫大千許淑華氣爆

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

赴男友約！她2天後變「無腿浮屍」

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

吳小哲黑暗中慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面