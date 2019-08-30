　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／潘恒旭請辭觀光局長　9/1轉幫韓國瑜打選戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市觀光局長潘恒旭 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市觀光局長潘恒旭請辭，只做到9月1日。（圖／記者洪靖宜攝）

記者柯沛辰、李唯甄／高雄報導

高雄市觀光局長潘恒旭上任後爭議不斷，現在又傳出29日晚間請辭，只做到9月1日，就要轉去幫忙市長韓國瑜競選。稍早《ETtoday新聞雲》記者確認消息屬實，潘恒旭已向市長室遞辭呈，下月1日就會去幫忙選舉。至於局長職務，目前確定不會由主秘高美蘭接任，傾向由副局長先行代理。

潘恒旭過去任職多家媒體公司，也曾在馬英九、吳敦義等人的選戰中擔任文宣成員。去年，韓國瑜投入高雄市長選戰，一開始外界並不看好，但潘恒旭作為核心幕僚一路情義相挺，最終韓國瑜逆轉勝選，潘恒旭也被任命為觀光局長。

▲▼潘恒旭、韓國瑜。（合成圖／記者李唯甄、賴君欣攝）

▲潘恒旭作為核心幕僚，一路伴隨韓國瑜左右。（合成圖／記者李唯甄、賴君欣攝）

不過，潘恒旭上任後作風嗆辣、爭議不斷，除了多次大戰韓黑，還多次在敏感議題上強勢回應，一度被外界批評是「豬隊友」、「自走砲」。

前陣子，韓國瑜公布去年打選戰的政治獻金細項，其中有2000萬元給了潘恒旭胞姊所開的廣告公司，不料卻被楊秋興暗指「洗錢」，還稱潘恒旭是「紅衛兵」，氣得潘在臉書連發8篇文回擊，與楊隔空交火。

▲▼楊秋興和潘恒旭18日又在臉書互槓。（圖／翻攝自楊秋興、潘恒旭臉書）

▲潘恒旭頻上媒體版面，近期才因兩千萬洗錢指控，在臉書上互槓楊秋興。（圖／翻攝自臉書／楊秋興、潘恒旭）

如今韓國瑜劍指總統府，潘恒旭也相隨左右，傳出要請辭幫忙打選戰。《ETtoday新聞雲》記者掌握消息屬實，潘恒旭已在市府觀光局主管群組告知，「大會報告，我做到9/1，會轉去選戰」，還傳了一張「來是偶然、去是必然」的8字箴言；目前可以確定，局長一職不會由高美蘭接任。

事實上，台灣基進黨高雄市黨部27日早在臉書預測，潘恒旭下個月會辭職到韓國瑜競選總部擔任網軍總司令，遺缺將由觀光局機要主秘高美蘭接任。但潘恒旭當時不以為然，語帶嘲諷回應「哈哈哈！好笑」、「不是傳2個月了嗎？」

▼潘恒旭在市府群組表示，只做到9/1，後續要轉去幫韓國瑜打選戰。（圖／記者李唯甄翻攝）

▲▼快訊／潘恒旭請辭觀光局長　9/1轉幫韓國瑜打選戰。（圖／記者李唯甄翻攝）

ET快訊
Apple發表會邀請函來了！三鏡頭iPhone 9/10亮相
潘恒旭請辭觀光局長　9/1轉幫韓國瑜打選戰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／潘恒旭請辭觀光局長　9/1轉幫韓國瑜打選戰

李佳芬吐苦水「黨中央沒幫忙」　吳敦義：不知道韓努力到哪了

民進黨批韓國瑜青年政策不負責：談不好核子也顧不好孩子！

快訊／身體撐不住了！　韓國瑜晚間臨時取消「夜宿新住民家」

韓國瑜又失言...林飛帆痛斥：移工不是雞、核廢料也不是香蕉！

周刊爆郭台銘給韓錢要他不選「假的！」　韓辦火大駁斥：李佳芬根本沒說

郭陣營早就算到！前議員破解「郭台銘密技」　6天前預言：真要選也不換瑜

彭政閔獲頒高雄榮譽市民！　韓國瑜頒獎「掌聲、噓聲同時響起」

中職二軍／朱益生6局好投奪勝　悍將7比3擊敗統一獅

王世堅要黃瀞瑩棄暗投「民」　喊話柯文哲「我就跟定你了啦」

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

才剛拍完婚紗照...汐止警追拒檢車「滑行5M」猛撞分隔島頭部重創亡

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

李榮浩獨特歌唱練習方法　學員一天之內神速進步

快訊／潘恒旭請辭觀光局長　9/1轉幫韓國瑜打選戰

李佳芬吐苦水「黨中央沒幫忙」　吳敦義：不知道韓努力到哪了

民進黨批韓國瑜青年政策不負責：談不好核子也顧不好孩子！

快訊／身體撐不住了！　韓國瑜晚間臨時取消「夜宿新住民家」

韓國瑜又失言...林飛帆痛斥：移工不是雞、核廢料也不是香蕉！

周刊爆郭台銘給韓錢要他不選「假的！」　韓辦火大駁斥：李佳芬根本沒說

郭陣營早就算到！前議員破解「郭台銘密技」　6天前預言：真要選也不換瑜

彭政閔獲頒高雄榮譽市民！　韓國瑜頒獎「掌聲、噓聲同時響起」

中職二軍／朱益生6局好投奪勝　悍將7比3擊敗統一獅

王世堅要黃瀞瑩棄暗投「民」　喊話柯文哲「我就跟定你了啦」

美股道瓊大漲破300點！北京願「冷靜解決貿易戰」　川普透露：稍晚將通話

玲玲颱風將誕生！加強型「雷雨彈」全台變天灌2天　下周熱帶擾動恐近家門

美網／謝淑薇化解4賽末點白搭　64強止步無緣對決小威

化骨水「氫氟酸」濺腿慘死…女移工臉書曝光　網慟：年輕生命就這樣消逝

格芯趁貿易戰點燃專利戰火　外資：台積電可能反告

水漂式彈道飛行難攔截　東風-17飛行中能轉換攻擊目標

F-16+繼光艦+M60A3戰車　反登陸射擊驗證聯合防衛作戰

快樂運動健美強身　關指部體能訓練講座慶86年隊慶

執行聯合情監偵　北部駐軍發揮早期預警功能

男友「超佛系」毫無性慾？用這3招勾動他隱藏的慾火

30秒驚悚影片曝光！汐止警追酒駕　滑行5公尺猛撞分隔島身亡

政治熱門新聞

身體撐不住了！韓國瑜取消夜宿新..

即／潘恒旭辭觀光局長　轉幫韓國..

周刊爆郭給錢求不選　韓辦嚴正駁..

李佳芬怨黨沒幫忙　吳敦義：韓努..

周刊爆郭用錢勸退韓？郭辦嗆告　..

破解郭台銘密技！前議員6天前神..

韓國瑜直播失言：鳳凰飛走了，進..

韓國瑜頒獎掌聲噓聲同時響起

「反摩天輪」公文發了又撤　韓國..

韓國瑜又失言...林飛帆痛斥：..

全副武裝開卡丁車　韓國瑜勇奪冠..

韓國瑜三度解釋：我屬雞就想到雞

王世堅喊話柯文哲「我就跟定你」

民進黨批韓國瑜青年政策不負責：..

更多熱門

相關新聞

李佳芬怨黨沒幫忙　吳敦義：韓努力到哪了

國民黨總統參選人韓國瑜近期聲勢不振，夫人李佳芬心疼丈夫頻受各界攻擊，對黨內整合進度頗有微詞，忍不住抱怨黨中央「沒幫忙」。黨主席吳敦義29日回應，這部分是雙方要去努力的，自認黨中央已經很努力，倒是不知道韓陣營有什麼進展。

民進黨批韓國瑜青年政策不負責：談不好核子也顧不好孩子！

身體撐不住了！韓國瑜取消夜宿新住民家

韓國瑜又失言...林飛帆痛斥：移工不是雞、核廢料也不是香蕉！

桃市社會局長王安邦請辭　鄭貴華接任

關鍵字：

韓國瑜潘恒旭潘恆旭2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

薛女友淚崩：5萬換警命，還我男友

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

身體撐不住了！韓國瑜取消夜宿新住民家

23歲學霸校內跳樓...15樓墜地「噴血」慘死

美食社團嗆「不付300就關店」

小手拿迴轉壽司！下幕噁爆千人撻伐

即／潘恒旭辭觀光局長　轉幫韓國瑜打選戰

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

全家「鐵支香腸便當」網：真的是鐵支

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

髮型師剪假人頭髮練習！尖鼻膠臉網驚：是真人

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面