快訊／潘恒旭請辭觀光局長　9/1轉幫韓國瑜打選戰

▲高雄市觀光局長潘恒旭請辭，只做到9月1日。（圖／記者洪靖宜攝）

記者柯沛辰、李唯甄／高雄報導

高雄市觀光局長潘恒旭上任後爭議不斷，現在又傳出29日晚間請辭，只做到9月1日，就要轉去幫忙市長韓國瑜競選。稍早《ETtoday新聞雲》記者確認消息屬實，潘恒旭已向市長室遞辭呈，下月1日就會去幫忙選舉。至於局長職務，目前確定不會由主秘高美蘭接任，傾向由副局長先行代理。

潘恒旭過去任職多家媒體公司，也曾在馬英九、吳敦義等人的選戰中擔任文宣成員。去年，韓國瑜投入高雄市長選戰，一開始外界並不看好，但潘恒旭作為核心幕僚一路情義相挺，最終韓國瑜逆轉勝選，潘恒旭也被任命為觀光局長。

▲潘恒旭作為核心幕僚，一路伴隨韓國瑜左右。（合成圖／記者李唯甄、賴君欣攝）

不過，潘恒旭上任後作風嗆辣、爭議不斷，除了多次大戰韓黑，還多次在敏感議題上強勢回應，一度被外界批評是「豬隊友」、「自走砲」。

前陣子，韓國瑜公布去年打選戰的政治獻金細項，其中有2000萬元給了潘恒旭胞姊所開的廣告公司，不料卻被楊秋興暗指「洗錢」，還稱潘恒旭是「紅衛兵」，氣得潘在臉書連發8篇文回擊，與楊隔空交火。

▲潘恒旭頻上媒體版面，近期才因兩千萬洗錢指控，在臉書上互槓楊秋興。（圖／翻攝自臉書／楊秋興、潘恒旭）

如今韓國瑜劍指總統府，潘恒旭也相隨左右，傳出要請辭幫忙打選戰。《ETtoday新聞雲》記者掌握消息屬實，潘恒旭已在市府觀光局主管群組告知，「大會報告，我做到9/1，會轉去選戰」，還傳了一張「來是偶然、去是必然」的8字箴言；目前可以確定，局長一職不會由高美蘭接任。

事實上，台灣基進黨高雄市黨部27日早在臉書預測，潘恒旭下個月會辭職到韓國瑜競選總部擔任網軍總司令，遺缺將由觀光局機要主秘高美蘭接任。但潘恒旭當時不以為然，語帶嘲諷回應「哈哈哈！好笑」、「不是傳2個月了嗎？」

▼潘恒旭在市府群組表示，只做到9/1，後續要轉去幫韓國瑜打選戰。（圖／記者李唯甄翻攝）