民進黨批韓國瑜青年政策不負責：談不好核子也顧不好孩子！

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜，29日下午跟國政顧問團在臉書直播，主題聚焦青年族群，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策三解方：自立成家基金、青銀共居、根留台灣。韓國瑜「解方」一出，內政部秒打臉其實根本就是正在推動的政策。民進黨青年部晚間也發出新聞稿，大酸韓國瑜「談不好核子，也顧不好孩子」。



民進黨青年部指出，「韓國瑜國政顧問團的社會福利組，在今日直播提出了一場明顯功課準備不足的青年政策說明會，內容欠缺具體與實質的規劃，而且兩項主張政府早已經在做，一項政策恐怕思慮不周。」



民進黨青年部批評，蔡英文執政團隊帶著國家往前走，但韓國瑜的633團隊卻跟不上向前的腳步，「更令人吃驚的是竟然用『鳳凰都飛走了，進來一大堆雞』來形容人才流失這種歧視性的語言，而這並不是第一次韓市長的歧視言論。」



民進黨青年部指出，張善政與馮燕等人所提的「為你撐腰三策」，其中「住一起省到底」的主張提到的老少共居，就是現在常聽到的青銀共居，這項政策本身就是社會住宅中「包租代管」的一部分，而蔡英文政府早已對社會住宅政策有全盤整體的規畫且正在執行，而韓國瑜市長的「留下來我挺你」留才政策，也幾乎沒有具體的主張。



民進黨青年部痛斥，以上政策只能見到韓國瑜又一次亂發口號，還號召大家一起想更好的口號，然後將蔡英文政府已經在做的事情，重新包裝成自己的政見，這種做法實在令人費解。



針對其中的「錢給你做自己」主張，民進黨青年部痛批，「如果韓國瑜市長以為只要由政府給你各種貸款舉債過生活，沒有配套及完整規劃，就可以解決青年貧窮問題，是非常不負責任，且前所未見的作法。」



民進黨青年部提到，蔡政府團隊關照年輕人，三年來連續四次提高基本工資，積極推動產業轉型，並鼓勵企業加薪分享經濟果實給年輕人；優化稅制，讓受薪階級、雙薪家庭與育有5歲以下子女的家庭實質減稅，調高薪資扣除額，幼兒扣除額；讓年薪40.8萬元以下的社會新鮮人，免繳所得稅，補貼租屋，「這些，才是要嘗試多面向解決問題的方向與做法」。



民進黨青年部強調，想要執政，不是把執政黨正在進行中的路徑拿出來說是他們提出的政策方向來誤導民眾。青年在人生不同階段的問題，需要的是細膩的配套，讓不同階段的不同對象與不同群體的年輕人對接政府各項政策與資源。