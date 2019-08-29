　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨基層期待「韓朱配」　 江啟臣開第一槍：眾志成城

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨公布初選民調結果後韓國瑜拜會朱立倫。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨公布初選民調結果後韓國瑜第一個拜會朱立倫，如今不少黨內基層期待「韓朱配」。（資料照／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

距離2020大選剩下135天，國民黨立委江啟臣在臉出開出第一槍發文支持「韓朱配」，除了造成網友熱議也吸引許多黨內人士留言力挺。

江啟臣接受電訪表示，初選完應該是整合的開始，至今已經一個多月了，大選一步步逼近，國民黨能做的除了成天等待郭王動向，更重要的是讓高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫能夠並肩作戰、整合戰力。

他指出，泛藍選民看不到整合，自然會很焦慮，選票可能因此慢慢流失，更不用說黨內基層的擔憂，國民黨在去年九合一選舉大勝，好不容易聲勢高漲，代表選民想要給他們一次機會，所以更不應該讓選民失望，應儘速團結。

對於「韓朱配」的可能性，立委李彥秀表示，首先要尊重他們意願，但她對這個組合是樂觀其成，她認為朱立倫有完整的行政經歷，屬於國民黨過去傳統菁英，執政能力、政策論述都很強，對總統蔡英文也有「對打經驗」，韓國瑜則是擅長把政策轉化為庶民語言，很有渲染力；另外，朱立倫也能彌補韓國瑜在市長身份的問題，可以協助他打平日的選戰，讓團隊更緊湊、更有力量。

李彥秀表示，只要是對黨有加分的，國民黨一定是樂觀其成，為了勝選每一為黨員都責無旁貸，位子、名份都是其次，她強調，朱立倫在政策面、時間點上都能夠跟韓國瑜形成互補，也認為朱立倫在這場選戰中會成為國民黨的大母雞。

江啟臣28日晚間在臉書發出自己與韓國瑜、朱立倫的合照並寫下「小編告訴我，這是他期待的看板，你也這樣想嗎？」、「團結整合、眾志成城」，暗示性濃厚。

江啟臣此文也引來台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、立委顏寬恒、許毓仁、林為洲、王育敏與林麗蟬、議員葉元之、江怡臻、黃健豪等人紛紛留言支持。

對於韓朱之間的聯繫，近韓人士坦言，「朱立倫的確是韓國瑜副手最佳人選」，但目前還沒有打電話聯繫，韓陣營內部首要希望解決農舍問題，同時強化團隊論述能力，副手人選不是當務之急；但他也認為整合不力是韓國瑜民調下降的原因之一，起碼要消除外面對國民黨整合不力的聲音，再進行下一步，而對於郭王蓄勢待發，確實沒時間可以消耗。

該人士指出，韓國瑜目前為止仍然是國民黨最強的候選人，但他會建議將朱立倫納入團隊，他也認為，郭柯王三方聯盟一旦成立，郭台銘的民調就會下跌，而面對藍營基層焦慮與整合觸礁的指責，韓國瑜的攻勢將會愈趨主動，九月也展開新的選戰模式。

朱立倫28日結束為期兩週的訪美行程，近日不少挺朱擔任副手的聲音傳入韓陣營。對此，韓國瑜競總發言人何庭歡也表示，韓國瑜不會放棄與黨內任何一位優秀同志合作的機會，唯有全黨團結一致，才能夠在2020年打出好成績，重返執政。

國民黨內人士指出，初選至今整合毫無進度，郭柯王聲勢更是強壓韓國瑜，黨內除了「聯繫中」毫無其他對策，但他認為，如果韓朱配成局，郭台銘可能因此怯戰，希望韓陣營可以儘早出手，別再浪費時間，消耗選民信心。

ET快訊
真離婚了？黃曉明、Baby「夫婦」消失　「編輯前後截圖」露餡
獨／護理師扭頭驚見「薛定岳」站門口　懊惱喊：只差一點
13歲泳裝妹美腿比上半身還長！親媽是「本土劇大咖女神」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／郭台銘傳「中秋起義」引爆政壇　蔡沁瑜：爭取台灣第三條路

影／郭台銘、王金平「連署」就開除　吳敦義：有違紀動作就觸犯黨規

對郭台銘、王金平開鍘有利大選？ 吳敦義露神秘微笑

雙喜臨門！連戰84歲壽宴開心宣布么女連詠心要當媽了

侯友宜、盧秀燕、韓國瑜都怒了！藍營15縣市首長共同聲明拒廢印花稅

「總不能永遠都是我們被黑」孫大千：韓國瑜新選戰模式將用攻擊取代防守

罵吳敦義好棋搞到無解！國民黨重砲回擊：柯文哲請閉嘴管好市政

「韓朱配」成形？　王金平祝福：要看選民是否買單

韓國瑜推低利貸款結婚、育兒　時力：製造更多貸款給青年扛

韓國瑜直播失言　民進黨：他內心壓根瞧不起東南亞國家

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到臉歪掉XD

「韓朱配」成形？　王金平祝福：要看選民是否買單

韓國瑜推低利貸款結婚、育兒　時力：製造更多貸款給青年扛

韓國瑜直播失言　民進黨：他內心壓根瞧不起東南亞國家

AIT前主席薄瑞光：若王金平訪美　樂意在華府或紐約見面

韓國瑜青年政策喊「錢給你，做自己」　管碧玲痛批：騙年輕人不打草稿

美軍MC-130J型運輸機通過台海　國防部：全程充分掌握

國民黨基層期待「韓朱配」　 江啟臣開第一槍：眾志成城

枋寮鄉政顧問李孟居到香港失聯　8月20日就找不到人

影／「反毒舞蹈」遭教師團質疑　韓國瑜連問3次：怎麼會不切實際？

外交部感謝前美國駐聯合國大使投書支持台灣、關心香港

網友爆料核能月刊被下架　台電回應了：鼓勵付費閱讀

勞動部鼓勵失業者投入長照產業！　每月獎勵5～7千元...最高可拿10萬8千元

林書豪新季交戰陳盈駿、吳永盛4次　劉錚僅2次

飄香30年！高雄吃得到來自台東的麵線糊　料多、還有黑白切

優酪乳喝法再+1　時尚辣媽詠嫻、健康型YouTuber關關食譜PK賽等你來評！

朴敘俊頂小呆瓜短髮現身東區！對比人形立牌羞：我很抱歉

「韓朱配」成形？　王金平祝福：要看選民是否買單

冥王星回歸「9大行星」？NASA署長：我一直都是這麼學的

方志友比基尼炸出美胸！「濕身解放」傲人馬甲線全露

影／用凶宅說故事！他專賣凶宅　直言「你腳下踩的都是墳墓！」

政治熱門新聞

韓國瑜直播失言：鳳凰飛走了，進..

陳揮文直播曝《大話新聞》退通告..

「神秘買家」買李佳芬農舍！砸8..

快訊／被質疑論文學位造假　蔡英..

ET民調／蔡英文又多3%　持續..

韓國瑜辦造勢民調就回升？　黃暐..

韓：青少年吸毒52％　徐國勇打..

柯文哲笑回館長「兩岸政策」：一..

ET民調／「郭柯王」32.8％..

韓國瑜三度解釋：我屬雞就想到雞

李婉鈺宣布戒酒　喊話韓國瑜敢挑..

韓國瑜致電謝寒冰：追蹤器有苦衷

台南第六選區恐陷三腳督　蔡正元..

小英講晶晶體　急澄清：我沒影射..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜提青年政策　管碧玲：騙年輕人不打草稿

國民黨總統參選人韓國瑜29日在直播中釋出第二波政見，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策三解方。對此，民進黨立法院黨團下午召開「你騙青年，我們稱青年」記者會，黨團幹事長管碧玲批評，今天的直播與第一場比起來「又更弱了」，因為不只口號更多還沒有內容，甚至還涉及很嚴重的失言，「完全不打草稿，就是在騙年輕人」，還說如果下一場還是這種品質，「我們根本就就不想理他了」。

里長改有給制？請韓市長別再開芭樂票

反毒舞蹈遭質疑　韓國瑜連3問：怎會不切實際？

接地氣！韓國瑜豈能再靠急中生智？

利菁是同學！韓國瑜：他長相清秀

關鍵字：

朱立倫韓國瑜郭台銘國民黨2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

女星「緊擁2月兒倒地」遭武術教練老公暴打！

30歲男登山離奇消失！好友洗出照片嚇傻

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面