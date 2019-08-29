國民黨基層期待「韓朱配」　 江啟臣開第一槍：眾志成城

▲國民黨公布初選民調結果後韓國瑜第一個拜會朱立倫，如今不少黨內基層期待「韓朱配」。（資料照／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

距離2020大選剩下135天，國民黨立委江啟臣在臉出開出第一槍發文支持「韓朱配」，除了造成網友熱議也吸引許多黨內人士留言力挺。

江啟臣接受電訪表示，初選完應該是整合的開始，至今已經一個多月了，大選一步步逼近，國民黨能做的除了成天等待郭王動向，更重要的是讓高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫能夠並肩作戰、整合戰力。

他指出，泛藍選民看不到整合，自然會很焦慮，選票可能因此慢慢流失，更不用說黨內基層的擔憂，國民黨在去年九合一選舉大勝，好不容易聲勢高漲，代表選民想要給他們一次機會，所以更不應該讓選民失望，應儘速團結。

對於「韓朱配」的可能性，立委李彥秀表示，首先要尊重他們意願，但她對這個組合是樂觀其成，她認為朱立倫有完整的行政經歷，屬於國民黨過去傳統菁英，執政能力、政策論述都很強，對總統蔡英文也有「對打經驗」，韓國瑜則是擅長把政策轉化為庶民語言，很有渲染力；另外，朱立倫也能彌補韓國瑜在市長身份的問題，可以協助他打平日的選戰，讓團隊更緊湊、更有力量。

李彥秀表示，只要是對黨有加分的，國民黨一定是樂觀其成，為了勝選每一為黨員都責無旁貸，位子、名份都是其次，她強調，朱立倫在政策面、時間點上都能夠跟韓國瑜形成互補，也認為朱立倫在這場選戰中會成為國民黨的大母雞。

江啟臣28日晚間在臉書發出自己與韓國瑜、朱立倫的合照並寫下「小編告訴我，這是他期待的看板，你也這樣想嗎？」、「團結整合、眾志成城」，暗示性濃厚。

江啟臣此文也引來台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、立委顏寬恒、許毓仁、林為洲、王育敏與林麗蟬、議員葉元之、江怡臻、黃健豪等人紛紛留言支持。

對於韓朱之間的聯繫，近韓人士坦言，「朱立倫的確是韓國瑜副手最佳人選」，但目前還沒有打電話聯繫，韓陣營內部首要希望解決農舍問題，同時強化團隊論述能力，副手人選不是當務之急；但他也認為整合不力是韓國瑜民調下降的原因之一，起碼要消除外面對國民黨整合不力的聲音，再進行下一步，而對於郭王蓄勢待發，確實沒時間可以消耗。

該人士指出，韓國瑜目前為止仍然是國民黨最強的候選人，但他會建議將朱立倫納入團隊，他也認為，郭柯王三方聯盟一旦成立，郭台銘的民調就會下跌，而面對藍營基層焦慮與整合觸礁的指責，韓國瑜的攻勢將會愈趨主動，九月也展開新的選戰模式。

朱立倫28日結束為期兩週的訪美行程，近日不少挺朱擔任副手的聲音傳入韓陣營。對此，韓國瑜競總發言人何庭歡也表示，韓國瑜不會放棄與黨內任何一位優秀同志合作的機會，唯有全黨團結一致，才能夠在2020年打出好成績，重返執政。

國民黨內人士指出，初選至今整合毫無進度，郭柯王聲勢更是強壓韓國瑜，黨內除了「聯繫中」毫無其他對策，但他認為，如果韓朱配成局，郭台銘可能因此怯戰，希望韓陣營可以儘早出手，別再浪費時間，消耗選民信心。