男遺失零用錢橋頭呆坐　警憂可能尋短安撫護送返家

▲桃園市劉姓男子29日凌晨獨自坐在老街溪橋欄杆上，疑似想尋短。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子29日凌晨獨自一人坐在平鎮區老街溪路橋欄杆上，巡邏員警經過發現劉男眼光呆滯，懷疑想尋短上前安撫詢問，劉男透露把阿公給的700元零用錢弄丟了，擔心被罵所以坐在橋頭不敢回家，員警查明清楚後，開車護送劉男返家，家屬對於員警熱心協助非常感謝。

平鎮警分局北勢派出所所長饒百訓指出，巡邏員警29日凌晨1時許經過平鎮區延平路2段老街溪路橋時，發現身穿綠色上衣的劉姓男子獨自坐在陸橋欄杆上，擔心發生意外主動上前關心。

▲桃園市劉姓男子29日凌晨獨自坐在老街溪橋欄杆上，女員警上前安撫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

女員警莊儒臻發現男子神情恍惚，喃喃自語說「錢不見了、好餓」，疑似有精神耗弱情況，擔心劉男想尋短，連哄帶騙將劉男帶離陸橋欄杆，詢問為何深夜獨自坐在陸橋欄杆上？劉男說，「阿公給的700元零用錢不見了，好餓、不敢回家」，因此將其帶回派出所安置，並提供熱食安撫其情緒。

員警透過人臉辨識系統確定為設籍中壢區24歲的劉姓男子，立即通知家人以找到劉男，隨後員警開車護送劉男返家，劉男阿公見到愛孫返回，頻頻道謝外，還直唸阿彌陀佛，感謝警察及時將孫子帶離陸橋，萬一不慎墬入老街溪內，後果難以想像。

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