女友劈腿還騙積蓄　男貼文影射「姓氏洩底」挨告

▲桃園市江姓男子不滿前女友劈腿分手，在社群網站貼文影射欺騙積蓄挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓男子與范姓女子為前男女朋友關係，後來因故分手，江男不滿范女劈腿分手，今年1月間在某臉書社群網站上公開PO文「XX公司范姓女業務，騙了我的積蓄，結果偷偷跟董事長司機亂搞」等語，范女發現後提告；江男辯稱並未指名，范女指稱，全公司只有她姓范，檢方偵結依加重誹謗罪嫌將江男提起公訴。

檢警調查，51歲的江姓男子與范女曾在同一家公司共事，雙方為前男女朋友關係，江男因懷疑范女劈腿，兩人因而分手，江男也離開該家公司，今年1月26日，江男在臉書社群網站上PO文「我就遇過XX公司范姓女業務，騙了我的積蓄，結果偷偷跟董事長司機亂搞」等語，供臉書上不特定訪客瀏覽，後來經范女朋友轉傳上述留言截圖給范女，范女遂提告江男涉嫌妨害名譽。



江男在偵訊時坦承曾在臉書社群網站上留言，但辯稱只是隨便寫一個人，又沒有指名是誰，但范女指稱，這家公司業務部門只有她一個人姓范，江男與他曾是男女朋友關係，後來分手，此張貼PO文明顯就是影射她。



地方認為江男犯行明確，調閱該公司業務部門名單後，確認只有范女1個人姓范，27日偵結依加重誹謗罪將江男提起公訴。

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