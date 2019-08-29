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結縭25年夫變心「戶口多一女」　「贈2間房求離」妻再索百萬

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▲桃園市高姓人夫與前妻結縭廿餘年，卻因婚外情小三臨盆在即與妻離婚，協議送2房產。（圖／達志／示意圖）

▲桃園市高姓人夫與前妻結縭廿餘年，卻因婚外情小三臨盆在即與妻離婚，協議送2房產。（圖／達志／示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高姓男子與妻結縭25年，卻私下與劉姓小三暗通款曲，前年底高男突然向賈姓妻子以「個性不合」為由提離婚，並給予2棟房產作為協議，賈女事後調閱戶籍資料發現，戶籍裡居然多出一位1歲女童，認為高男瞞騙他早已與小三生下私生女為由怒告侵害配偶權；地院認為高、劉2人犯行明確，判2人應共同賠償賈女40萬元。

判決書指出，賈女指稱她和高姓前夫結婚25年，共育有3名子女，雙方關係融洽且都住在一起，但前年高突然以「個性不合」為由提出離婚訴求，去年1月完成離婚手續，3個月後她向戶政機關申請戶籍謄本，驚覺高男離婚後隨即和劉女結婚，且戶籍裡多出1歲多女童，從該女童出生日期追溯至懷胎時間，當時仍與前夫有婚姻關係仍存續，但可見高男與劉女有婚外情且有發生性行，放任家庭於不故，最後還生下私生女，導致她婚姻失敗收場，因此提告高、劉侵害配權權並求償100萬元。

高男則向法官指稱，離婚協議時曾已約定將2棟房產給她，也同意放棄小孩監護權，每月給付4萬元扶養費、拋棄對前妻剩餘財產分配請求權，前妻也同意不追究與劉女間通姦民事、刑事責任等，認為已經填補前妻之損害。

劉女辯稱，高男隱瞞已婚身分與她交往，她才與其發生性行為，後來懷孕並產下女兒，她自認為沒有過失，高男和前妻協議離婚時，就已約定針對通姦部分已達成和解。

民事法官認為，高男供稱因劉女懷孕且臨盆前就已賈女討論離婚一事，劉女當時並未出面，劉女當時應知道高男已婚身分，另針對雙方離婚協議內容，並未明確條列有關高、劉通姦與侵害配偶權部分已達成和解部分，高男與劉女不正常往關係，已超乎一般異性朋友間舉止界線，還生下1名女兒，導致賈女精神受傷害痛苦，判處2人應共同賠償賈女40萬元。

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