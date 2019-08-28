駕駛精神不濟連續撞斷路樹電桿　害小貨車衝進民宅

▲桃園市蕭姓男子28日上午疑似精神不濟，駕車衝撞路樹還撞斷電桿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓男子28日上午駕車外出，行經中壢區中北路二段時，疑因精神不濟先撞上路樹與小貨車，受到驚嚇後竟猛踩油門向前衝，直到撞斷路旁電線桿後才停下來，小貨車受到波及也衝入民宅導致鐵門凹陷損毀，警方為2人酒測，酒測值均為0，這起車禍所幸僅蕭男受到輕微擦傷，整起意外卻嚇壞住戶與店家，肇事原因正由警方調查中。

警方指出，38歳的蕭姓男子上午8時43分許，駕車行經中壢區中北路二段，卻忽然擦撞377巷口路樹，再追撞前方小貨車，導致小貨車撞上民宅鐵門嚴重凹陷，蕭男連續擦撞後更直衝撞斷中北路二段372號前一根電線桿後才停住，現場一片狼藉，肇事轎車車頭嚴重毀損，附近住戶與店家飽受驚嚇，所幸未波及路人，肇事駕駛蕭男僅受皮肉擦傷。

▲桃園市蕭姓男子28日上午駕車衝撞路樹電桿，台電緊急派員搶修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢分局普仁派出所、消防局第二大隊龍岡分隊獲報後派員到場處理，緊急找來台電工程人員處理斷落的電線桿，警方則暫時封閉車道讓台電人員施工。

警方表示，員警為肇事的蕭男與小貨車徐姓駕駛進行酒測，雙方酒測值均為0，蕭男坦承因精神不濟釀禍，警方提醒用路人駕駛時務必評估自身精神狀況，切勿精神不繼勉強上路，確保人車安全。

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